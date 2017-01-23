Вандалізм у Биківні – провокація, замаскована під польську відповідь на Гуту Пеняцьку, – В'ятрович

Плюндрування пам'ятників у Биківні — провокація, яку намагалися представити як польську відповідь за Гуту Пеняцьку. Про це написав на сторінці у Facebook голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Вандалізм вчинений над польською частиною меморіалу виявив, що справжнім його виконавцем є третя сторона, зацікавлена в загостренні стосунків між українцями і поляками", – написав В'ятрович.

За його словами, цей випадок має спонукати українців та поляків об'єднати зусилля не лише для захисту своїх пам'яток, але й "щоб не допустити сіяння незгоди між нашими народами".

Зазначимо, що невідомі в ніч з 24 на 25 січня розмалювали червоною фарбою кладовище жертв тоталітаризму в Биківні, неподалік від Києва, і намагалися зруйнувати вхід в польське військове кладовище. Про це повідомив директор Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" Богдан Біляшівський, інформує "Польське Радіо".

"В українській і польській частинах кладовища невідомі нанесли написи червоною фарбою. У польській і українській частинах написали символи "СС". У польській частині написали "СС Галичина", а в українській - "ОУН-УПА" та нецензурні слова. Була також спроба зруйнувати ломом вхід в польську частину цвинтаря. Одна колона нахилена, інша - не ушкоджена", - сказав Біляшівський.

Польська сторона в особі прем'єр-міністра Польщі Беати Шидло заявила, що Польща здійснить "адекватні дії" у відповідь на осквернення польських могил у Биківні. За словами глави польського уряду, Варшава повинна отримати більше інформації на цю тему для того, щоб вжити відповідних заходів.

"Звичайно, наші дії і наші кроки будуть адекватними. Ми повинні знати обставини того, що сталося, чи не була це провокація і який характер мали ці дії", - зазначила польський прем'єр.

Нагадаємо, 21 вересня 2012 року в Биківні під Києвом було відкрито Польський військовий цвинтар. Там спочивають майже дві тисячі поляків, розстріляних у 1940 році загонами НКВС за наказом Сталіна. Меморіал у Биківні - це четвертий так званий Катинський цвинтар, після кладовища в Катинському лісі, Мідному і Харкові-П'ятихатках. Навесні 1940 року жертвами НКВС у цілому стали понад 22 тисячі польських полонених, захоплених після наступу СРСР на Польщу. Ця трагедія увійшла в історію під назвою "Катинський злочин".

Раніше, 10 січня, в Бродівський відділ поліції надійшла інформація про те, що в селі Гута Пеняцька зруйновано пам'ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності чи релігійних переконань) Кримінального кодексу.