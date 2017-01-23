На Львівщині затримали двох церковних злодіїв

24 січня 2017, 14:08 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Працівники групи реагування патрульної поліції Миколаївського відділення поліції затримали двох раніше судимих чоловіків, які намагались обікрасти церкву та викрали особисті речі з автомобіля священика

У селі Розвадів 23 січня близько другої години ночі працівники групи реагування Миколаївського відділу поліції спільно з оперативниками затримали двох зловмисників, котрі проникли у місцеву церкву, щоб скоїти крадіжку.

«Ми встановили особи зловмисників. Це місцеві мешканці віком 51 та 52 роки, раніше судимі за скоєння крадіжок. Перед тим, як вдертись у церкву, вони розбили вікно у автомобілі священика, запаркованому поблизу, та викрали з машини його особисті речі. Далі вони зламали вхідні двері у церкву, а коли ламали другі двері, їх затримали поліцейські. Зараз чоловіків затримали в порядку ст.209 КПК України, скоро суд визначить для них міру запобіжного заходу», – розповів начальник Миколаївського відділення поліції підполковник поліції Віталій Фецинець.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів, триває досудове розслідування. Про це інформує Львівська газета.

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теги до статті:крадіжки,Пограбування храмів
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Коментарі

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    Останні коментарі

    • Vasya Shelelo | 24 січня 2017, 19:05

      Я належу ло МГКЄ у нас наприклад від угкц все більш по- людськи .Мілан Шашік дуже добрий єпископ.

    • Orest | 24 січня 2017, 17:58

      В наш час , все що стосується УПЦ - це справа путіна та рпц, так людей вчать по ТВ та ЗМІ. А тому в любих вчинка чи справах на покращення(чи збереження,чи відтворення) ситуації в діях УПЦ вбачають

    • Леонтій | 24 січня 2017, 14:58

      Что и следовало ожидать.

    • Оленка | 24 січня 2017, 14:31

      Давайте будемо чесними: якби Церква не вкладала кошторис у нормальне утримання стародавнiх церков, то пам'ятки архiтктури горiли б на порядок частiше, а то й просто руйнувалися б пiд плином часу.

    • Оленка | 24 січня 2017, 13:54

      Наразi катастрофу, що вiдбуваеться iз нашою державою, можна вмiняти в провину будь-кому та будь-чому, аби не владi. "Хто винен? Невiстка!"

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