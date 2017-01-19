У Рівненській області "ксьондз з Польщі» вкрав у бабусі 26 тис. гривень і 890 доларів

20 січня 2017, 10:58 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

За гарячими слідами поліція впіймала 33-річного шахрая, який представився польським священиком і обікрав пенсіонерку. Інцидент трапився у райцентрі Корець, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

До 83-річної пенсіонерки завітав чоловік, представився ксьондзом, спілкувався польською мовою, падав навколішки та бив поклони за її здоров’я, а в результаті обікрав стареньку.

Чемний, пристойно одягнений та представницький з виду чоловік повідомив про свою важливу “місію” — його делегували польські віряни за благословення настоятеля місцевого костелу, аби передати їй 100 доларів допомоги. Жінку попросив дати 400 грн на пальне. Коли отримав, почав бити поклони, але помітив схованку. Поки господиня готувала чай, викрав із тумбочки 26 тис. грн та 890 дол. і поспіхом покинув будинок.

Поліція спіймала зловмисника, який виявився 33-річний житель Новоград-Волинського. Попри кримінальний досвід, чоловік володіє німецькою та польською мовами, має вищу освіту, однак уже побував у місцях позбавлення волі за шахрайство.

У райцентрі, крім 83-річної жінки, його жертвою стала ще одна місцева жителька. “Ксьондз”, увійшовши в довіру до 79-річної пенсіонерки, під приводом обміну валюти заволодів у жовтні минулоріч 3 тис. 100 грн.

За фактами крадіжки та шахрайства тривають досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 1 статей 185, 190 Кримінального кодексу України.

 

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