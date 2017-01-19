- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Рівненській області "ксьондз з Польщі» вкрав у бабусі 26 тис. гривень і 890 доларів
20 січня 2017, 10:58 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
За гарячими слідами поліція впіймала 33-річного шахрая, який представився польським священиком і обікрав пенсіонерку. Інцидент трапився у райцентрі Корець, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
До 83-річної пенсіонерки завітав чоловік, представився ксьондзом, спілкувався польською мовою, падав навколішки та бив поклони за її здоров’я, а в результаті обікрав стареньку.
Чемний, пристойно одягнений та представницький з виду чоловік повідомив про свою важливу “місію” — його делегували польські віряни за благословення настоятеля місцевого костелу, аби передати їй 100 доларів допомоги. Жінку попросив дати 400 грн на пальне. Коли отримав, почав бити поклони, але помітив схованку. Поки господиня готувала чай, викрав із тумбочки 26 тис. грн та 890 дол. і поспіхом покинув будинок.
Поліція спіймала зловмисника, який виявився 33-річний житель Новоград-Волинського. Попри кримінальний досвід, чоловік володіє німецькою та польською мовами, має вищу освіту, однак уже побував у місцях позбавлення волі за шахрайство.
У райцентрі, крім 83-річної жінки, його жертвою стала ще одна місцева жителька. “Ксьондз”, увійшовши в довіру до 79-річної пенсіонерки, під приводом обміну валюти заволодів у жовтні минулоріч 3 тис. 100 грн.
За фактами крадіжки та шахрайства тривають досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 1 статей 185, 190 Кримінального кодексу України.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Сумщині за вказівкою Президента вирішують долю Гамаліївського Харлампієвського жіночого монастиря | 20 січня 2017, 11:25 | Земельні і мaйнові проблеми |
Собор св.Івана Хрестителя відзначають 20 січня за Юліанським календарем | 20 січня 2017, 11:08 | Релігійні свята і традиції |
У Запоріжжі священики допомагатимуть військкоматам агітувати за контрактну службу | 20 січня 2017, 11:02 | Віра і зброя |
У Рівненській області "ксьондз з Польщі» вкрав у бабусі 26 тис. гривень і 890 доларів | 20 січня 2017, 10:58 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Під Станицею священики РПЦ благословили бойовиків "ЛНР" на війну з Україною | 20 січня 2017, 10:31 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 20 січня 2017, 11:36
В листопаді 2015 р. в Умані був урочисто відкритий пам'ятник-монумент із вшанування ватажків та учасників Коліївщини. Його освятили представники УПЦ КП. Як відомо, це потужне народне повстання, що |
- 20 січня 2017, 09:31
Р. S. І в цьому протистоянні й протидії зухвалій російській агресії та, при цьому, даючи тверезо-адекватну, об'єктивну й зважену оцінку і нинішній владі в Україні, і деяким - досить складним та |
- 19 січня 2017, 21:18
Р. S. А ось тут, шановний троле Пан Валерій, щн один - і ДУЖЕ КРАСНОМОВНИЙ - факт і доказ, кому насправді слугує в Україні місцева філія "канонічно"-кривовлавної Московської Церкви! |
- 19 січня 2017, 21:02
А от Вам, шановно Оленка, хочу тут дещо нагадати. Й, зокрема, як Ви перед тією новиною, де йшлося про спільну молитву в Запоріжжі, залишили дуже виразний і красномовний комент. Так от, там, захоплено |
- 19 січня 2017, 19:32
КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?! Себто, хто б насправді не були ті КОНКРЕТНІ виконавці обох цих провокативно-вандальних акцій на цвинтарях Львівщини і Перемищини, ці їхні войовничо-ксенофобні дії, загалом, всуціль |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 8 січня 2017, 19:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 9 січня 2017, 13:08
11 січня 2017, 11:51 | Релігія і політика | 12 січня 2017, 21:43
Політологи не випадково розглядають УПЦ (МП) як найбільшу «російську партію» в Україні», - митрополит Олександр (Драбинко)
Коментарі