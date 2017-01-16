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Зловмисників, які намагалися підпалити храм УПЦ (МП), зафіксували камери відеонагляду - поліція
17 січня 2017, 09:45 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Поліція повідомила, що чоловіків, які рано вранці 16 січня кинули на територію храму у Шевченківському районі Києва пляшки із легкозаймистою речовиною, зафіксували камери відеонагляду.
Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців о 4:25, зазначається на сайті поліції Києва, повідомляє Новое время.
"Із записів камер відеонагляду встановлено, що двоє чоловіків із рюкзаками близько 04:10 кинули на територію храму три пляшки із пальним", - сказано в повідомленні поліції.
Зазначається також, що внаслідок хуліганських дій храм не постраждав.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події та розшукують причетних до скоєння злочину осіб.
Раніше повідомлялося, що 16 січня, близько 4:00 невідомі намагалися підпалити храм ікони Божої матері Пом'якшення злих сердець в Києві на вул. Щусєва, 12А.
За словами настоятеля храму протоєрея Івана Тронька, спроба підпалити храм є намаганням забрати дорогу землю, на якій він розташований.
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