У Києві невідомі кинули у церкву пляшки із запальною сумішшю

У Києві 16 січня невідомі здійснили спробу підпалити храм ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець” та святителя Петра Могили УПЦ (МП).

Близько четвертої години ранку зловмисники кинули у південну стіну дерев’яного храму чотири запалені скляні пляшки з горючою сумішшю. Однак пляшки відрекошетили від церковних стін і не розбилися.

«Лише дивом, заступництвом Пресвятої Богородиці, храм залишився неушкодженим, – говорить настоятель храму протоєрей Іван Тронько, – пляшки не розбилися та відлетіли від стін».

Поліція Шевченківського району оперативно та професійно відреагувала на факт правопорушення.

Протоєрей Іван підкреслює, що храм намагалися підпалити через дороговартісну землю, на якій він розташований. Він зауважив, що вже півроку парафія потерпає від агресивних дій невідомих інвесторів, які мають на меті побудувати на місці храму багатоповерхівку.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), цей храм вже вдруге намагаються спалити. Попередня спроба знищити церкву сталася у січні минулого року.