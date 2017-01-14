У Києві невідомі кинули у церкву пляшки із запальною сумішшю

16 січня 2017, 14:46 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 1 |   | Код для блогу |  | 

image1-(1).jpg-jjj.jpgУ Києві 16 січня невідомі здійснили спробу підпалити храм ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець” та святителя Петра Могили УПЦ (МП).

Близько четвертої години ранку зловмисники кинули у південну стіну дерев’яного храму чотири запалені скляні пляшки з горючою сумішшю. Однак пляшки відрекошетили від церковних стін і не розбилися.

«Лише дивом, заступництвом Пресвятої Богородиці, храм залишився неушкодженим, – говорить настоятель храму протоєрей Іван Тронько, – пляшки не розбилися та відлетіли від стін».

Поліція Шевченківського району оперативно та професійно відреагувала на факт правопорушення.

Протоєрей Іван підкреслює, що храм намагалися підпалити через дороговартісну землю, на якій він розташований. Він зауважив, що вже півроку парафія потерпає від агресивних дій невідомих інвесторів, які мають на меті побудувати на місці храму багатоповерхівку.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), цей храм вже вдруге намагаються спалити. Попередня спроба знищити церкву сталася у січні минулого року.

 

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Коментарі

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  • Гриша Котенко | 16 січня 2017, 14:57
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    а козлик ваня не сказав шо та буда яку він називає храмом там знаходиться незаконно і якшо це було в раші то його давно знесли і ваню поперли під зад

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Останні коментарі

  • Гриша Котенко | 16 січня 2017, 14:57

    а козлик ваня не сказав шо та буда яку він називає храмом там знаходиться незаконно і якшо це було в раші то його давно знесли і ваню поперли під зад

  • Roman Kalinin | 16 січня 2017, 11:41

    А від коли всі так розпереживались за католицькі та мусульманські общини на непідконтрольних територіях? Чому ж так не "переживають" коли на мирній території закликають до насилля проти

  • Пан Валерій | 16 січня 2017, 11:11

    Дотепна назва. Навіть не наважуюсь спитати - а які потреби стосовно прапору можуть виникнути у солдатів?

  • b111 | 16 січня 2017, 09:10

    Можливо в вас проблеми не з орфографією,а якраз в бухлі й закусці(кухоль,розсольник) (Що в тверезого в голові,то в п*яного на язику)І в такі п*яні бредні вірять тільки прокацапські манкурти.

  • Pavel Kovalchuk | 15 січня 2017, 23:13

    О, Ви такий дотепний, це була орфографічна помилка, але суті вона не міняє, самозванець він усюди самозванець. А ця зустріч в черговий раз доводить, що КП -це політична партія, яка займається

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