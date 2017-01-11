Криворізька Рада Церков вимагає розслідувати напад поліції на оселю священика УГКЦ

Криворізька Рада Церков (КРЦ) звернулась до керівництва поліції з вимогою провести прозоре службове розслідування іницденту, який стався між їхніми підлеглими та священиком УГКЦ Ігорем Дмитришиним.

Як зазначають представники КРЦ, 5 січня до помешкання греко-католицького священнослужителя намагалися проникнути невідомі особі. Згодом з’ясувалося, що це були поліцейські. Вони звинуватили сина священика – семінариста Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ – у крадіжці телефона. Поліцейські, як йдеться у зверненні, обшукали хлопця, а через 5-10 хвилин прийшла потерпіла. Жінка не змогла ствердно заявити, що крадій сааме ця особа.

«Після цього до полісменів долучилася опергрупа і вони до 2.00 ночі, поправши всі закони, морально тероризували всю сім’ю пароха, устигли всіх допитати, роблячи вигляд і прикриваючись тим, що це «просто розмови»., - пишуть автори звернення.

За словами священика, новоприбулі поліцейські не мали документів та хотіли будь-якою ціною забрати у відділок сина.

«Ми, члени Криворізька Рада Церков (КРЦ), священики і пастори протестантських, православних і католицьких церков, розцінюємо такі дії поліції, як свавілля та спробу тиску на церкву.

Ми довіряємо Ігорю Дмитришину і підтримуємо його.

Ми суворо засуджуємо будь-які дії поліції, що суперечать законним процедурам», - заявляють вони.

Представники Криворізької Ради Церков, припускають, що ці дії можуть бути пов’язані з візитом Глави Української Греко-Католицької Церкви наприкінці 2016 року.

Вони закликали керівництво поліції "провести прозоре службове розслідування задля встановлення правомочності описаних дій їхніх працівників, а вірян УГКЦ не боятися, і сміливо продовжувати розбудову Божого Царства в Кривому Розі".

Під документом свої підписи поставили:

- Всеукраїнська Християнська Асамблея, Александр Немцев;

- Всеукраїнський Союз церков християн віри євангельської-п’ятидесятників (ВСЦ ХВЄП), Віктор Степанченко;

- Німецька євангелічно-лютеранська церква України (НЄЛЦУ), Олег Фишер;

- Об'єднана церква християн віри євангельської (ОЦХВЄ), Виталий Киндрат

- Об'єднання Християнських церков «Дім Хліба», Валерий Григораш (Головуючий КРЦ)

- Римо-Католицька Церква в Україні (РКЦ), Єжи Ліс

- Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ), Дмитришин Ігор

- Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП), Олександр Агарков

- Українська Уніонна Конференція Церкви адвентистів сьомого дня (УУК ЦАСД), Василенко Олег

- Секретар Криворізької Ради Церков, Роман Морозов (Roman Morozov).