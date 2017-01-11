Священику-хабарнику суд не дозволив зняти електронний браслет

11 січня відбулося засідання Рівненського міського суду щодо голови Зорянської сільської ради о.Михайла Олійника, колишнього настоятеля Свято-Михайлівського храму УПЦ КП, що в селі Старожуків Рівненського району, якого звинувачують в отриманні хабара у розмірі 500 тисяч гривень.

За ці гроші він мав посприяти у виділенні земельної ділянки на території села Олишва Рівненського району. На хабарі він попався ще в серпні минулого року. Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді сплати застави понад півмільйона гривень та домашній арешт, надягнувши електронний браслет. Термін дії ухвали суду про відсторонення від роботи закінчувався 8 січня.

Тож через свята та судові тяганини, які затягнулися, вже 10 січня Михайло Олійник вийшов на роботу і навіть провів засідання виконавчого комітету, де затвердили нові тарифи на водопостачання. Однак сьогодні його знову спровадили під домашній арешт на два місяці.

Адвокат Олійника звернувся до суду від імені свого підзахисного, аби з нього зняли електронний браслет. Мовляв, полишати межі села Старожуків, де зареєстрований, не має права, «в селі роботи не має, а на шиї троє дітей і дружина не працює». Однак суд це клопотання відхилив.

Відтак о. Михайло ще два місяці не зможе займати посаду сільського голови та носитиме електронний браслет, повідомляє інформаційний портал РRESS-Центр.