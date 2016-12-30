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У Києві два неповнолітні з ножем напали на прислужницю храму
30 грудня 2016, 11:57 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Поліцейські Києва затримали двох неповнолітніх, які здійснили розбійний напад на 62-річну прислужницю храму, побили її та відібрали скриньку з пожертвами.
Про це повідомляє ГУ НП у Києві.
Розбійний напад стався 29 грудня в одному з храмів у Дарницькому районі столиці. За словами потерпілої, коли вона перебувала у підвальному приміщенні церкви, до неї підійшли двоє хлопців (на вигляд до 16-ти років), завдали їй тілесні ушкодження та, погрожуючи ножем, заволоділи скринькою для пожертв.
Прикмети юних нападників відразу передали всім оперативним підрозділам та поліцейським, які патрулюють вулиці. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, вилучені речові докази направила на експертне дослідження.
І вже невдовзі, завдяки злагодженій роботі працівників відділу кримінальної поліції, неподалік від місця скоєння злочину затримали двох 13-річних підлітків. У вчиненому вони зізналися повністю.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. З неповнолітніми правопорушниками наразі працюють слідчі.
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