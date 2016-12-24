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Затриманий нетверезим за кермом священик, як з’ясувалося, належить до УАПЦ
29 грудня 2016, 10:46 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 1 | | Код для блогу | |
Львівсько-Сокальська єпархії УПЦ КП заперечила інформацію про затримання вночі поліцією cвого священика на трасі Київ-Львів біля Буська. З’ясувалося, що затриманий нетверезим за кермом отець Роман І. належить до УАПЦ.
Нагадаємо, що раніше у середу патрульна поліція повідомила про 32-річного священика, якого затримали нетверезим за кермом на трасі Київ-Чоп поблизу Буська. Поліція не розголошувала ні імені, ні конфесійної належності клірика. Однак у ЗМІ, в тому числі і на ZAXID.NET, з’явилась інформація, що мова йде про священика УПЦ КП.
«У зв’язку з появою у ЗМІ даних про те, що ця людина є кліриком УПЦ КП, Управлінням Львівсько-Сокальської єпархії за участю благочинного Буського р-ну протоієрея Петра Салабая було проведено внутрішнє розслідування, за результатами якого з’ясувалося, що жоден зі священиків храмів Буського р-ну Львівської єпархії УПЦ КП до цього інциденту не причетний», – сказано, зокрема, у заяві речника Львівсько-Сокальської єпархії УПЦ КП Луки Карпюка.
Як з’ясувалося, затриманий нетверезим за кермом отець Роман І. належить до Української Автокефальної Православної Церкви. Він є настоятелем парафії Покладення пояса Пресвятої Богородиці у селі Хватів, Буського району.
Декан Буської парафії УАПЦ о. Володимир Целень заявив ZAXID.NET, що священик буде покараний.
«Я тільки читав про цю ситуацію в інтернеті. Поки можу сказати, що, якщо ця інформація підтвердиться, то священик буде покараний. Буде засідання ради, будемо говорити із ним священиком, адже така поведінка недопустима. Якщо це все підтвердиться, то священика можуть відсторонити від роботи на парафії. Будемо все з'ясовувати», – пояснив Володимир Целень.
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- 29 грудня 2016, 11:04| Коментувати коментар
І все одно: п'яним водієм виявився саме ПРАВОСЛАВНИЙ священнослужитель! Не католик і ніяк не протестант, а якраз ПРАВОСЛАВНИЙ! І це - дуже знаково і по-своєму характерно!
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