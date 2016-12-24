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На Львівщині патрульні затримали нетверезого священика за кермом
28 грудня 2016, 16:02 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 4 | | Код для блогу | |
Сьогодні уночі на дорозі державного значення Київ – Чоп поблизу міста Буськ, інспектори помітили автомобіль Deawoo Sens, в якого були несправні зовнішні освітлювальні прилади. Патрульні зупинили транспортний засіб, проте водій та пасажир вибігли та намагалися втекти. Згодом обох зупинили. Водій виявився священиком.
Про це 28 грудня повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова у Фейсбуці.
У водія інспектори помітили ознаки стану алкогольного сп’яніння. Чоловік не мав при собі жодних документів. Для встановлення особи водія повідомили, що доведеться їхати у відділ поліції. Чоловік обурювався і не хотів нікуди їхати. Вже сівши у службовий автомобіль, чоловік сказав, що він священик. Згодом інформація про це підтвердилася. Чоловік є настоятелем церкви одного із сіл поблизу смт Красне.
Чоловік намагався вмовити патрульних не складати адмінматеріалів під різними приводами. Вже згодом, 32-річного чоловіка приїхала захищати сестра. Однак, на позицію патрульних це не вплинуло. Чоловік відмовився проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння.
На нього склали протокол за керування автомобілем напідпитку та постанову за відсутність документів. Про це інформує Zik.
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- 28 грудня 2016, 19:40| Коментувати коментар
По любому этот священник из КП или УГКЦ, а то если бы из МП, то знал бы уже весь мир о пьяных "московских попах". Все как обычно......
- 28 грудня 2016, 20:32| Коментувати коментар
Вы что, ув. Roman Kalinin, провидец или же астролог-экстрасенс, что всё так "уверенно" и "твёрдо" знаете и вещаете наперёд? А что до "пьяных московских попов", то этот, пьяный поп, между прочим, есть излюбленный - хлёстко высмеиваемый персонаж именно РУССКИХ народных сказок и анекдотов, а также произведений РУССКОЙ литературы!!!
- 28 грудня 2016, 16:39| Коментувати коментар
"міста Буськ" Редакціє, не уподоблюйтесь мацкалям, які під впливом гєнштаба не відміняють топоніми. Потрібно- "міста Буська"
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Останні коментарі
- 28 грудня 2016, 21:12
О чем Ваш ответ, Вы бы лучше по сути написали. А я не провидец, а просто говорю очевидные вещи, потому что если в такую ситуацию попал бы священник из УПЦ, то это было бы всемирной проблемой и о этом |
- 28 грудня 2016, 20:32
Вы что, ув. Roman Kalinin, провидец или же астролог-экстрасенс, что всё так "уверенно" и "твёрдо" знаете и вещаете наперёд? А что до "пьяных московских попов", то этот, |
- 28 грудня 2016, 19:47
Вчера в ТВ передаче "Время покажет" лицемерие и подлость совковых журналистов, ведущих проявились по отношению к приглашённому гостю из Украины, который не согласился с трактовкой событий с |
- 28 грудня 2016, 19:40
По любому этот священник из КП или УГКЦ, а то если бы из МП, то знал бы уже весь мир о пьяных "московских попах". Все как обычно...... |
- 28 грудня 2016, 18:18
Р. S. А також дуже прошу шпновних "канонічних" тролів прокоментувати і цю новину. І саме про позицію офіційного представника УПЦ МП щодо цієї відомої законодавчої ініціативи: поряд з 7 |
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