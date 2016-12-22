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В Умані осквернили синагогу
21 грудня 2016, 12:18 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 2 | | Код для блогу | |
В Умані цієї ночі невідомі осквернили синагогу біля могили цадика Нахмана. Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в прес-службі Уманського відділу поліції Черкаського ГУ НП.
"Вночі до поліції надійшло повідомленні про те, що невідомі особи скоюють неправомірні дії біля могильного комплексу цадика Нахмана. Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що вхід до комплексу облито червоною фарбою, біля входу знаходиться відрізана голова свині. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 с.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене групою осіб)", – повідомила речник відділу поліції Леся Усенко.
Наразі поліція встановлює обставини події та причетних до цього осіб.
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- 21 грудня 2016, 18:26| Коментувати коментар
This is a disgusting incident which has no place in a civilized nation. Our Jewish brothers deserve respect and the perpetrators must found and punished. Mutual respect for one another is a Christian virtue which must extend to other religious groups or we will lose respect also.
- 21 грудня 2016, 13:16| Коментувати коментар
Які "делікатні" там, в Умані, правоохоронці, що кваліфікують цей гидотний злочин лише як "хуліганство"... Хоча, вочевидь, і навіть дуже глупому тут чітко ясно і зрозуміло, що оце обурливе й ганебне злодійство вчинене якраз на ґрунті релігійної і національної ненависті й нетерпимості!
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