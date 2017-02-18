Єпископи УГКЦ закликають під час Великого посту покаятися з тяжких гріхів: абортів, алкоголізму, зловживання владою…

22 лютого 2017, 11:40 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

synod-jpg.jpg-kkk.jpgЄпископи Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ напередодні Великого посту в своєму Посланні до вірних нагадують про час покаяння.

Як зазначають владики, одним із найважчих гріхів, який ми успадкували від комуністичного минулого, є зневага до людського життя, зокрема до життя ненароджених дітей.

Іншим моральним злом, що нищить життєві сили нашого народу, є алкоголізм. Єпископи УГКЦ закликають вірян також поважати закони, а можновладців не зловживати повноваженнями.

«Переконані, що, роблячи іспит сумління й аналізуючи свої вчинки, слова й помисли на їх відповідність Божим і церковним заповідям, кожен із нас виявить, крім вищеперелічених, і власні гріховні немочі та пристрасті. Визнаваймо їх щиро у Сповіді та витривало викорінюймо зі свого життя, бо вони стримують наш рух на шляху до Небесного Отця і позбавляють нас радості та щастя Божих дітей», - наголошують єпископи у своєму посланні.

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теги до статті:Великий піст,Єпископи УГКЦ
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Останні коментарі

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  • erinms | 20 лютого 2017, 18:48

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