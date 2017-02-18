Майбутній священик на запрошення Шварцнеггера їде у США на спортивний фестиваль

Чемпіон світу з гирьового спорту, майбутній священик Микола Ткачук, який виступить на міжнародному спортивному фестивалі "Арнольд Класік" на початку березня у місті Колумбус, штат Огайо (США), подарує Арнольду Шварцнеггеру ікону святого Миколая Чудотворця.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це спортсмен розповів під час зустрічі з Предстоятелем УПЦ Митрополитом Онуфрієм у його резиденції у Києво-Печерській лаврі.

«Я представлятиму збірну України на найвідомішому масовому спортивному заході у світі. Під час зустрічі з Арнольдом Шварцнеггером хочу подарувати йому ікону святого Миколая Чудотворця. Чому саме цю ікону? Це мій небесний покровитель і це угодник Божий, який допомагає усім людям, і якого шанують не лише православні християни, але й люди інших конфесій», – розповів спортсмен.

Микола Ткачук виступатиме на міжнародному турнірі з двома гирями по 32 кг кожна. Їх треба буде піднімати максимальну кількість разів протягом 10 хвилин. «Це потребує великого терпіння, бо гирі не з легких і їх треба підіймати якомога швидше. На таких змаганнях завжди буває важко, але якщо людина віруюча, то їй набагато легше долати усілякі перешкоди», – наголосив Микола.

Під час бесіди з Предстоятелем спортсмен взяв благословення Його Блаженства на участь у змаганнях у США, куди Микола Ткачук запрошений відомим бодібілдером і кіноактором Арнольдом Шварценеггером.

Благословляючи українського гирьовика на участь у змаганнях, Митрополит Онуфрій побажав йому Божої допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, Микола Ткачук – член національної збірної України з гирьового спорту, багаторазовий чемпіон світу та України. Навчається на заочному відділенні Київської духовної семінаріі. Ткачук виступатиме на міжнародному спортивному фестивалі "Арнольд Класік" за підтримки Фонду Предстоятеля Української Православної Церкви. Про це інформує УНІАН-релігії.