Єпископи УГКЦ вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

21 лютого 2017, 10:07 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

unnamed__1__pg.jpg-ggg.jpgУ день пам'яті Героїв Небесної сотні та всіх загиблих за свободу, волю і краще майбутнє України, 19 лютого, владики Михайло (Колтун), єпарх Сокальсько-Жовківський, Степан (Меньок), екзарх Донецький, і Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, помолилися панахиду перед пам’ятним хрестом на вулиці Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ,

Владика Михайло (Колтун) у своєму слові до присутніх попросив, аби Бог почув наші молитви.

«Щоб серед метушні, яка панує навколо нас, ми всі долучилися до священного, – до молитви за померлих. Це є священне діло, яке не минає, а дає мотив жити далі. Поминаючи наших померлих Героїв, ми маємо що брати для життя – цінності, з якими вони йшли на Майдан. Маємо вшановувати їхню пам'ять і продовжувати їхнє святе діло для побудови кращого життя у вільній, незалежній Україні», – закликав усіх і кожного єпископ.

 

Система Orphus
теги до статті:Богдан (Дзюрах),Михайло (Колтун),Небесна сотня,Степан (Меньок)
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • erinms | 20 лютого 2017, 18:48

    There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate

  • Леонтій | 20 лютого 2017, 11:06

    У такий спосіб, слідом за окупацією й анексією РФ Криму, кремлівська верхівка (і якраз напередодні календарного євангельського читання про Страшний суд!), по суті й змісту цих своїх дій, ОФІЦІЙНО

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:33

    Говорити, що кришнїтів у світі сотні мільонів - для порофесійного релігієзнавця - як мінінум некомпетентність. Вочевідь він переплутав індуістів та кришнїтів, та це його не оправдовує...

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:12

    Спасибо,Михаил! фразы "никакой конкретики" и "вскользь проходил историю церкви" только показывают уровень самих комментаторов. При 26 конкретных ссылках по сути вопроса

  • Fr. Valerii | 18 лютого 2017, 18:31

    І за тиждень по конференції, 18.02.2017 Президент РФ В. Путін підписав Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и

Популярні статті місяця