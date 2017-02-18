Єпископи УГКЦ вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У день пам'яті Героїв Небесної сотні та всіх загиблих за свободу, волю і краще майбутнє України, 19 лютого, владики Михайло (Колтун), єпарх Сокальсько-Жовківський, Степан (Меньок), екзарх Донецький, і Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, помолилися панахиду перед пам’ятним хрестом на вулиці Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ,

Владика Михайло (Колтун) у своєму слові до присутніх попросив, аби Бог почув наші молитви.

«Щоб серед метушні, яка панує навколо нас, ми всі долучилися до священного, – до молитви за померлих. Це є священне діло, яке не минає, а дає мотив жити далі. Поминаючи наших померлих Героїв, ми маємо що брати для життя – цінності, з якими вони йшли на Майдан. Маємо вшановувати їхню пам'ять і продовжувати їхнє святе діло для побудови кращого життя у вільній, незалежній Україні», – закликав усіх і кожного єпископ.