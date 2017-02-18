Священик з шоу "Голос країни" виявився противником Майдану

19 лютого 2017, 11:14 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священик УПЦ (МП) Олександр Клименко вразив не тільки своїм виступом на шоу Голос країни, а й політичними та професійними поглядами. Про це написав журналіст В'ячеслав Садовничий на своїй сторінці в Facebook, повідомляє РБК-Україна.

"Уже всі бачили цей виступ? Якщо не бачили, то можете виправити це непорозуміння і долучитися до першого мільйона переглядів (вже 998 998) за перші 4 дні завантаження відео на ютуб. Коротко: священик прийшов на проект" Голос країни "на 1 + 1 і добре заспівав. Якби просто добре заспівав, то цього на 1 млн переглядів не вистачило б, але ряса зіграла свою магічну роль ", - написав Садовничий.

"З його Facebook я дізнався, що він з 2005 року перебуває в УПЦ (яка Московського патріархату), з усіма наслідками, що випливають: в 2014 році не підтримував Майдан, скоріше кепкував, влітку один раз репостив посилання проти братовбивчої війни, виступив за мир, а в 2016 році піарив хресний хід і таврував ганьбою УПЦ КП. Ну і скаржився в 2014 і 2016 роках на "1 + 1", на який потім прийшов брати участь в шоу ", - додав журналіст.

Частина постів священик зі своєю сторінці встиг видалити. "Репости "Цитати Леніна, від яких холоне кров" і "Від крику "Слава Україні!" нудить" я у нього знайшов, але хоча б один пост за три роки з молитвою за загиблих на Майдані або на війні/АТО - немає. Може у вас вийде відшукати молитву і добро в його Facebook", - написав Садовничий.

 

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теги до статті:АТО,Евромайдан - Революция достоинства,Євромайдан - Революція гідності,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

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