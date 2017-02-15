- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Науково доведено, що молитва справді зцілює
15 лютого 2017, 09:30 | Релігія і суспільство | 1 | | Код для блогу | |
Дослідник, кандидат медичних наук, автор 166 патентів та 15 ліцензій Михайло Лазорик ще зі студенських років займався дослідженням лейкоцитів — це клітини крові, які захищають нас від проникнення хвороботворних мікробів. Вчений вирішив дослідити вплив молитви на кров людини.
Науковець брав венозну і капілярну кров у добровольців, робив її аналіз. А потім просив досліджуваного або когось із близьких читати молитву протягом 10-15 хвилин, подумки або вголос. Після цього знову робили аналіз венозної та капілярної крові. І вона різнилася! Про це інформує сайт Добрий лікар.
"Я сам виріс у віруючій родині. Силу молитви ніколи не ставив під сумнів, адже віра є бездоказовою. Проте як науковець, я мав довести це у конкретних дослідженнях. Адже відомо, що після молитви та церковних піснеспівів людина почуває умиротворення, духовне полегшання. А що ж відбувається на фізичному рівні? Зокрема, з нашою головною рідиною — кров’ю? От це я і почав вивчати", – розповідає вчений.
Люди, що зголосилися, були різної статі, рівня освіти, соціального статусу, професій, хворіли на різні недуги (був і атеросклероз, і гепатит В, і ревматизм). Перед дослідом брали капілярну та венозну кров, проводили її аналіз. Потім досліджуваний (або його знайомий) читав молитви хвилин 15-20 — це “Отче наш”, “Вірую”, “Царю Небесний”, псалом 50, до святих, до небесних покровителів.
Після цього знову робили аналіз венозної та капілярної крові та визначали кількісні та морфо-функціональні властивості її клітин. "Кров ставала іншою на клітинному рівні! Пам’ятаю, наш перший досліджуваний мав остеомієліт (гнійне запалення кісток стегна після важкої аварії). В аварії загинув його брат, а від болю у кістках чоловік страшенно мучився. Молитву читав не він сам, а спеціально запрошена особа. Коли порівняли показники крові до та після молитви, виявилося, що рівень одного з показників фагоцитозу був у 6 разів нижчим, ніж до експерименту! Цей перший випадок лише підтвердив, що ми на правильному шляху, – наголошує Михайло Лазорик.
Усі подальші експерименти показали те ж: після молитви агресивність інфекції в організмі падала. Особливо коли йшлося про гостру фазу хвороби. Після молитов зафіксувано зміну показників запалення — вони стали нижчими.
У кожному досліді було виявлено статистично достовірні зміни величин окремих показників клітин крові, що свідчить про те, що молитви є реальним чинником, який викликає зміни кількості та морфофункціональних властивостей клітин крові. А це, своєю чергою, є доказом того, що молитва дійсно впливає на організм на клітинному та субклітинному рівні.
Михайло Лазорик пояснює: "Молитва — це не просто слова. Це коливання певної частоти. Давно доведено, що молитва змінює структуру води. Адже феномен освяченої води на Хрещення — це не міф, а науковий факт. А людина майже на 80% складається з води. Тож, діючи на найголовнішу рідину нашого організму, молитва змінює його на клітинному рівні навіть у тому випадку, коли ви читаєте її подумки. А коли вона промовляється вами чи чується, звукові упорядковані коливання додатково діють на організм людини і викликають зміни показників крові, зменшують запальні процеси, чинять цілющу дію".
Рейтинг
1
0
додати коментар
- 15 лютого 2017, 14:00| Коментувати коментар
Зцілює не молитва а Бог... Крім того, що бульварного рівня "сенсація" в статті вже застаріла, в ній молитву подають, як магічний ритуал. Ще й з псевдонауковим тлумаченням. А обидві ці трактовки від Бога далеченько. Ось розлогий варіант тої новини, річної давнини,"Дивовижні зцілення: закарпатський вчений показав, як молитва впливає на кров" http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/susplstvo/4508-divovizhn-zclennya-zakarpatskiy-vcheniy-pokazav-yak-molitva-vplivaye-na-krov.html зацікавив момент "Священнослужителів вирішив не залучати, щоб вони не піддавалися сумніву щодо цілющого значення молитви" мдя
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Керівник всесвітньої Адвентистської Церкви відвідав приміщення майбутньої школи в Києві | 15 лютого 2017, 11:49 | Адвентисти | |
Громада костелу Св. Антонія у Львові звернулася до голови ОДА з вимогою повернути приміщення біля храму | 15 лютого 2017, 11:16 | Земельні і мaйнові проблеми |
Місця позбавлення волі є дзеркалом суспільства, в якому видно всі хвороби і вади, – Глава УГКЦ | 15 лютого 2017, 09:55 | Віра і зброя |
Науково доведено, що молитва справді зцілює | 15 лютого 2017, 09:30 | Релігія і суспільство |
15 лютого Стрітення Господнє за Юліанським календарем | 15 лютого 2017, 08:57 | Релігійні свята і традиції |
Останні коментарі
- 15 лютого 2017, 15:32
Хоча, з іншого боку, поява наприкінці 2-ї світової війни мільйонів і мільйонів німецьких біженців зі східних регіонів тогочасного ІІІ райху - це теж була чимала людська трагедія... Досить часто |
- 15 лютого 2017, 14:44
Ну и что, что бухой батюшка на проститутке помер? Зато он - КАНОНИЧЕСКИЙ! Ему - МОЖНО! |
- 15 лютого 2017, 14:00
Зцілює не молитва а Бог... Крім того, що бульварного рівня "сенсація" в статті вже застаріла, в ній молитву подають, як магічний ритуал. Ще й з псевдонауковим тлумаченням. А обидві ці |
- 15 лютого 2017, 09:49
У церковних молитвах на освячення свічок у празник Стрітення Господнього прохають про те, щоб, як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, |
- 15 лютого 2017, 09:35
И вот этой вековой германской экспансии - во имя насильственного приобретения для себя, за счёт "уплотнения" других народов, "жизненного пространства" (новых "этнических |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
Коментарі