В Івано-Франківську науковці пояснили, чому гендерна рівність є маніпуляцією

В Івано-Франківську 7 лютого відбувся ІІІ медіа-форум «Церква і журналістика», під час якого обговорили загрози і виклики гендерної ідеології. Як повідомляє Галицький кореспондент, спікери презентували інформативні доповіді на актуальну тему.

Людмила Гридковець, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій, аналізувала маніпуляції, які використовують у гендерній політиці, зокрема, яким чином відбувається підміна понять і вплив на свідомість людей.

«Поняття рівності є цілковито маніпуляційним і не має жодної підстави, – пояснювала науковець. – Натомість варто говорити про рівнозначимість, рівновартісність, рівноцінність тощо, але не рівність. Доки жінка не дасть можливість чоловікові народжувати дітей, жодної рівності бути не може».

Важливу роль у гендерному питанні відіграє історичний аспект. Приміром, у Швеції жінки отримали дозвіл на голосування лише в 1968 році. Тоді, як в Україні права жінок ніколи не утискали.

«Жінка завжди була більш захищеною, – продовжувала Людмила Гридковець. – Окрім загального спадку, їй належав так званий спадок материнки, який передавався лише по жіночій лінії». Тож акценти про занедбаність становища жінки, які пропагуються останнім часом в Україні, є штучними. Психолог пригадала, коли одного разу в неї гостювали друзі з Санкт-Петербургу, то були шоковані, побачивши на дитячих майданчиках не лише матусь, але й татусів.

Отець Ігор Бойко, ректор Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ, керівник Школи біоетики Українського Католицького Університету, пояснив погляд Церкви щодо гендерної рівності: «І чоловік, і жінка мають однакові права, проте вони повинні виконувати різні духовні ролі». Адже часто втрачається істинне розуміння суті жінки і чоловіка.

Ігор Бойко наголосив, що сьогодні у світі ведеться певна війна, аби знищити сім’ю. Держава перебирає на себе роль виховання дітей, нав’язуючи певні принципи, при цьому часто руйнуючи родинні цінності.

«Справжній шлюб – це трійця: Бог, чоловік і жінка, – зазначила Людмила Гридковець. – Наша друга половинка проявляє нам наші ж недоліки. Завдяки цьому ми дивимося, як у дзеркало, на свої моральні патології. Якщо б у вас була ідеальна дружина чи чоловік, чи була б у вас потреба вдосконалювати і змінювати себе на краще? Навряд чи. А як тоді потрапити до Неба?».

Організаторами форуму виступили місія «Апостол», медіа-центр «Апостол» Івано-Франківського Архиєпархіального управління УГКЦ, Івано-Франківська обласна організація НСЖУ та кафедра журналістики ПНУ ім. В. Стефаника. Основна мета форуму – співпраця Церкви і журналістів у поширенні християнських цінностей .