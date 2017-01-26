У Харкові на місці пам’ятника Леніна з'явиться ангел

4 лютого 2017, 11:18 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

На засіданні журі у Харкові обрали переможця конкурсу на найкращий ескізний проект пам'ятника на площі Свободи.

Про це повідомляє міськрада Харкова, зазначає Еспресо тv.

Зазначається, що на обговоренні більшість членів журі (10 із 12) віддало перевагу пам'ятному знаку у вигляді ангела на стелі вгорі в оточенні чотирьох фігур колоритних історичних особистостей - внизу. Також члени журі схвалили ідею запропонувати автору ескізу замінити фігуру ангела фігурою ранньохристиянського подвижника Антонія Великого - покровителя Харківського національного університету ім. Каразіна.

Всього в конкурсі взяли участь 29 ескізних проектів, в тому числі авторів з США, Італії.

 

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    Останні коментарі

    • Леонтій | 4 лютого 2017, 11:28

      "«Очевидно, для служителів Московського Патріархату у Піддубцях, жовто-блакитна символіка настільки чужа і бридка, що вони називають її ганчіркою." Дещо дивує, що ще подосі багато хто в

    • Askold | 4 лютого 2017, 11:27

      А що таке "кананічєская"?. Це та мацкоффская секта, котра з 448—1589 рік перебувала в схизмі?. Ти пацаК цих "разкольнікав" маєш на увазі?.

    • Леонтій | 4 лютого 2017, 10:43

      Р. S. И вместе с тем: "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают" (Лк.23:34).

    • Askold | 4 лютого 2017, 10:00

      У вас в кацапстані так і є, а от в Україні ні. Ти срану свою сплутав з Україною кацапидло.

    • Askold | 4 лютого 2017, 09:59

      хфьода, хлєбні баяришніка кацапидло і заспокойся сектанте ґундяєвський.

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