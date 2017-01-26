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У Харкові на місці пам’ятника Леніна з'явиться ангел
4 лютого 2017, 11:18 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
На засіданні журі у Харкові обрали переможця конкурсу на найкращий ескізний проект пам'ятника на площі Свободи.
Про це повідомляє міськрада Харкова, зазначає Еспресо тv.
Зазначається, що на обговоренні більшість членів журі (10 із 12) віддало перевагу пам'ятному знаку у вигляді ангела на стелі вгорі в оточенні чотирьох фігур колоритних історичних особистостей - внизу. Також члени журі схвалили ідею запропонувати автору ескізу замінити фігуру ангела фігурою ранньохристиянського подвижника Антонія Великого - покровителя Харківського національного університету ім. Каразіна.
Всього в конкурсі взяли участь 29 ескізних проектів, в тому числі авторів з США, Італії.
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У вас в кацапстані так і є, а от в Україні ні. Ти срану свою сплутав з Україною кацапидло. |
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хфьода, хлєбні баяришніка кацапидло і заспокойся сектанте ґундяєвський. |
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