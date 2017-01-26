Церква, волонтери, армія продовжують користуватися найбільшою довірою серед українців

2 лютого 2017, 14:50 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Найбільшою довірою серед українців користуються церква, волонтери та Збройні сили України, а найменшою – уряд України, російські ЗМІ та Верховна Рада. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології станом на грудень 2016 року, повідомляє "Релігія в Україні".

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Верховній Раді України довіряють 5,3% українців, не довіряють 82,1%, свідчать дані опитування КМІС, проведеного в грудні 2016 року.

За балансом довіри-недовіри Рада обійшла навіть російські ЗМІ: -76,8 пунктів проти -73,9, хоча у 2015 році парламент займав передостаннє місце за рівнем недовіри.

Значно зросла довіра до Збройних сил України – більше половини українців (53,1%) довіряє цій інституції. Вони не лише зберегли позитивний баланс довіри, а навіть більш ніж подвоїли його до 29,6 пунктів.

Найбільше українці довіряють церкві – баланс довіри становить 39,7. Баланс довіри–недовіри до волонтерів знизився порівняно з 2015 роком (з 44,1% у 2015 до 33,9 % у 2016), але більше половини українців все ще довіряють волонтерам.

Владні інститути (уряд, президент і Рада), а також опозиція викликають найменше довіри у населення та мають дуже низький баланс довіри й недовіри.

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування з 2 грудня по 12 грудня 2016 року серед 2040 респондентів в Україні окрім окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

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теги до статті:Довіра Церкві
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    • Ron Feledichuk | 3 лютого 2017, 00:05

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