В Івано-Франківську греко-католики зведуть сучасну клініку для потребуючих верств населення

Івано-Франківська архиєпархія УГКЦ планує на базі Лікувально-діагностичного центр св. Луки створити повноцінну клініку. Послугами цього медзакладу зможуть скористатися найбільш потребуючі верстви населення.

Про це повідомляє сайт архиєпархії.

Лікувально-діагностичний центр св. Луки відкрили в Івано-Франківську у 2014 році. За цей час центр надав понад 4 500 безкоштовних та пільгових медичних послуг для соціально незахищених верств населення, дітей-сиріт, біженців, переселенців та військовослужбовців АТО.

У зв’язку із збільшенням кількості людей, котрі прагнуть отримати ефективну медичну допомогу, але через брак грошей не можуть собі дозволити зробити це в інших закладах, священнослужителі вирішили розбудувати центр св. Луки до повноцінної клініки.

«Ще одним приводом для розвитку клініки є те, що на сьогоднішній день близько 60% людей, які звернулись за допомогою, страждають від хворіб, лікування яких потрібно проводити необхідним обладнанням, а також у відповідних умовах, які у нашому сьогоднішньому Діагностичному центрі не передбачені», - зазначають в архиєпархії.

Майбутня клініка є пілотним проектом у галузі медицини на Прикарпатті. Передбачається побудова необхідного приміщення та переосмислення підходу до медицини, яка, як того вчить Церква, повинна завжди стояти на сторожі збереження життя.

«Подібного роду практика, коли Церква бере на себе ініціативу у сфері медицини, є звичним явищем у західноєвропейських країнах», - наголошують в Івано-Франківській єпархії УГКЦ.