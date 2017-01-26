Через високу смертність на дорогах владики УГКЦ закликають вірних дотримуватися правил безпеки

30 січня 2017, 12:05 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Синод Єпископів УГКЦ закликає духовенство, вірних УГКЦ та всіх людей доброї волі дотримуватися правил безпеки на дорогах.

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Про це йдеться у Зверненні Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви від 26 січня 2017 року.

Владики зауважують, в умовах розв’язаної проти України збройної агресії звістки про загиблих воїнів чи мирних жителів природно викликають у наших серцях великий жаль, смуток і жалобу. «Але поряд із жертвами війни існує інший, для багатьох людей не усвідомлений фронт, який мало не щодня забирає безцінні людські життя осіб різного віку, статі, походження і соціального статусу. Ідеться про криваві жнива, які наш народ збирає на своїх дорогах. Статистика з цього приводу глибоко вражає: лише за минулий 2016 рік на дорогах України в 154 тис. 556 дорожньо-транспортних пригодах загинуло 3 тис. 187 осіб, а інші 32 тис. 79 зазнали тілесних ушкоджень і травм різної важкості», – наголошують члени Синоду.

Як вважають єпископи, причиною такого сумного стану речей є не лише незадовільний, часто катастрофічний стан наших доріг, а й недотримання водіями правил дорожнього руху та легковажна поведінка самих пішоходів, зокрема нехтування елементарними правилами власної безпеки на дорогах.

«Цим Зверненням прагнемо закликати всіх учасників дорожнього руху дуже відповідально ставитися до правил дорожнього руху та поводитися на дорогах із взаємною увагою, пошаною та ввічливістю. Особливо хочемо наголосити на неприпустимості керування автомобілем у нетверезому стані», – йдеться у Зверненні.

Також просять людей пам’ятати, що недотримання правил дорожнього руху є не лише порушенням державного закону, а й нехтуванням Божою заповіддю «Не убий!».

Окремо владики Церкви звернулися до відповідальних державних структур і служб виконати свій святий обов’язок перед власним народом і зробити все можливе, щоб радикально покращити стан українських доріг, які мають ставати комфортними та безпечними шляхами для подорожі, а не перетворюватися для багатьох наших співвітчизників на останню і передчасну путь до вічності. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Безпека на дорогах,Правила дорожнього руху,УГКЦ
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    • Оленка | 30 січня 2017, 15:02

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