У Львові вшанують пам’ять жертв Голокосту

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, 27 січня, у Львові відбудуться тематичні заходи. Зокрема, мітинги, круглий стіл та театралізована вистава.

Про це повідомляють у прес-службі ЛМР.

Так, з 12.00 до 12.25 біля Пам’ятника жертвам львівського гетто, що на проспекті В. Чорновола, триватиме мітинг. Опісля, з 13.00 до 13.45, мітинг триватиме біля пам’ятного каменя на місці колишнього Янівського концтабору (вул. Винниця).

З 14.00 до 15.30 відбуватиметься круглий стіл з актуальних питань життя єврейської громади в Україні за участю львівських істориків, громадських діячів, представників міської влади та єврейських організацій Львова. Тема круглого столу «Незасвоєні уроки ШОА: ксенофобський бунт популістів проти світу прав людини. Що ми можемо зробити у відповідь на виклики сучасності?». Участь у круглому столі організатори просять підтвердити.

О 16.00 у приміщенні ВЄБФ «Хасед-Ар’є» (вул.Котляревського, 30) розпочнеться вистава театру «Дебют» «Напередодні темряви» (за творами Бертольда Брехта).

Заходи організовує Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хасед-Ар’є» та Лобо Бней Брит «Леополіс» ім. Е. Домбергера.

«Відзначення цієї сумної дати – наша мізерна данина пам’яті 6 мільйонів безвинно загиблих в полум’ї Голокосту. В цей день в різних країнах світу проводять жалобні мітинги біля меморіалів, зустрічі з врятованими та рятівниками, організовують тематичні виставки, перегляди фільмів, вистав, поетичні вечори. Мета цих заходів – показати історію без прикрас», – зазначають організатори.