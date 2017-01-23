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У Львові вшанують пам’ять жертв Голокосту
23 січня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство | 8 | | Код для блогу | |
До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, 27 січня, у Львові відбудуться тематичні заходи. Зокрема, мітинги, круглий стіл та театралізована вистава.
Про це повідомляють у прес-службі ЛМР.
Так, з 12.00 до 12.25 біля Пам’ятника жертвам львівського гетто, що на проспекті В. Чорновола, триватиме мітинг. Опісля, з 13.00 до 13.45, мітинг триватиме біля пам’ятного каменя на місці колишнього Янівського концтабору (вул. Винниця).
З 14.00 до 15.30 відбуватиметься круглий стіл з актуальних питань життя єврейської громади в Україні за участю львівських істориків, громадських діячів, представників міської влади та єврейських організацій Львова. Тема круглого столу «Незасвоєні уроки ШОА: ксенофобський бунт популістів проти світу прав людини. Що ми можемо зробити у відповідь на виклики сучасності?». Участь у круглому столі організатори просять підтвердити.
О 16.00 у приміщенні ВЄБФ «Хасед-Ар’є» (вул.Котляревського, 30) розпочнеться вистава театру «Дебют» «Напередодні темряви» (за творами Бертольда Брехта).
Заходи організовує Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хасед-Ар’є» та Лобо Бней Брит «Леополіс» ім. Е. Домбергера.
«Відзначення цієї сумної дати – наша мізерна данина пам’яті 6 мільйонів безвинно загиблих в полум’ї Голокосту. В цей день в різних країнах світу проводять жалобні мітинги біля меморіалів, зустрічі з врятованими та рятівниками, організовують тематичні виставки, перегляди фільмів, вистав, поетичні вечори. Мета цих заходів – показати історію без прикрас», – зазначають організатори.
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- 23 січня 2017, 12:51| Коментувати коментар
У будуть відзначати пам"ять 4000 загиблих у Львові евреїв у липні 1941 від рук ОУН Бандери?
- 23 січня 2017, 14:29| Коментувати коментар
У Львові, як і в багатьох інших містах Західної України, влітку 1941 р. - відразу після того, як звідти поспіхом відступили "перші совіти", - прокотилася досить масштабна хвиля дуже жорстоких і кривавих - "антибільшовицьких" акцій помсти і розправ. І жертвами яких стали ТИСЯЧІ людей, головним чином, євреїв. А стали вони - напівстихійною-напівінспірованою новими "визволителями" - реакцією на всі ті неймовірно звірячі жахіття, вчинені бузувірами з НКВД із численними в'язнями у тюрмах напередодні своєї втечі... Так, у тих жахливих погромницьких акціях брала участь і - принаймні, деяка частина - членів місцевої "народної міліції", сформованої тоді ОУН(Б), яка 30 червня 1941 р. проголосила у Львові відомий "Акт". Водночас тут слід зауважити, що незабаром після того крайовий провід ОУН(Б) офіційно ЗАБОРОНИВ своїм членам брати участь у подібних акціях. Ну а яким чином (мірою) ця заборона у подальшому винонувалася, то вже - дещо окреме й "цікаве" питання... Разом з тим дивуюся: шановного тороля Пана Валерія НІЯК не "зачіпають" ті злочини, які скоював більшовицько-сталінський режим!!! Ті, які своїми масштабами і жорстокістю НІЧИМ не поступаються нацистським військовим злочинам! Мабуть, від його шефів з ФСБ таких вказівок і наказів не поступало!
- 23 січня 2017, 15:31| Коментувати коментар
Шановний НЕ тролю Леонтіє! Розумію, що Вам кортить висловити всю накопичену за життя інформацію, щоб усі розуміли масштаб та велич Вашої особистості. Але, якщо Ви помітили, дана публікація присвячена жертвам Голокосту, а не НКВД, це перше. А друге, комуністів та НКВД давно у нас не існує, а ось ідеологія ОУН зараз на хвилі. І до речі. І Бандера, і Ярослав Стецько мали яскраві антисемітські погляди (достатньо почитати автобіографію останнього) то ж Ваша інформація про заборону єврейських погромів вкрай непереконлива. Особливо у світлі участі ОУН у звірствах Бабиного Яру.
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