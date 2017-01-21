Президент нагородив Мирослава Мариновича орденом Ярослава Мудрого V ступеня

22 січня 2017, 12:31 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Маринович.jpgЗ нагоди Дня Соборності України Президент України нагородив Мирослава Мариновича - проректора Українського католицького університету, члена-засновника Української Гельсінської групи - орденом Ярослава Мудрого V ступеня.

Про це йдеться в указі Президента.

Як зазначається, орденом Ярослава Мудрого V ступеня Мирослав Маринович нагороджується «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю».

 

Система Orphus
теги до статті:Мирослав Маринович,Нагороди,Петро Порошенко,УКУ
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Леонтій | 22 січня 2017, 19:53

      Cаме у такий спосіб наразі і відбувається, по суті, підготовка та саме формування т. з. синкретичної "релігії Антихриста". Власне, і нинішній Ватикан та безпосередньо його глава теж

    • Askold | 22 січня 2017, 16:37

      ПантЕличити. Працюй над собою фсбешнику ).

    • Askold | 22 січня 2017, 16:33

      вже вам уззкоміровцям раіССі мало?.

    • Askold | 22 січня 2017, 16:30

      павєл успагойся, випий баяришніка.

    • Леонтій | 22 січня 2017, 15:10

      І справді: хто має визначати й дійсно визначає редакційну політику? Зрозуміло, що власник, засновник чи сама редакція відповідного медіа-ресурсу. Але НІЯК не всілякі там заїжджі (сторонні)

    Популярні статті місяця