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Президент нагородив Мирослава Мариновича орденом Ярослава Мудрого V ступеня
22 січня 2017, 12:31 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
З нагоди Дня Соборності України Президент України нагородив Мирослава Мариновича - проректора Українського католицького університету, члена-засновника Української Гельсінської групи - орденом Ярослава Мудрого V ступеня.
Про це йдеться в указі Президента.
Як зазначається, орденом Ярослава Мудрого V ступеня Мирослав Маринович нагороджується «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю».
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