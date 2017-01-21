У Кропивницькому на Водохреща купальникам включили пісню про «русское право дело»

У Кропивницькому 19 січня під час купання на Водохреща у джерелі Святого Даниїла прозвучала пісня «Прощання слов’янки», яка починається рядками "Ждут победы России святые".

Зокрема йдеться, що близько десятої ранку, під час купання містян в джерелі, замість музики церковного спрямування прозвучала пісня на музику радянського маршу. Музика прозвучала за ініціативою церковників Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Про подію написав сайт «Златопіль», повідомляє «Гречка».

Текст пісні містить наступні слова:

«Ждут победы России святые,

Отзовись, православная рать!

Где Илья твой, и где твой Добрыня?

Сыновей кличет Родина-мать!

Под хоругвии встанем мы все,

Крестным ходом с молитвой пойдем.

За российское правое дело

Кровь мы русскую честно прольем»

Це факт відразу викликав невдоволення у присутніх кропивничан.

З вимогою вимкнути пісню до церковників звернулось одразу з десяток чоловіків, на що почули у відповідь проповідь про мир в усьому світі і єдність українського та російського народів. Пісню, однак, вимкнули.

У Службі безпеки України в Кіровоградської області «Гречці» повідомили, що про цей факт їм відомо, ситуація вивчалася, проте ознак сепаратизму не виявлено.

У разі наявності доказів, що подія була спланованою акцією, а не випадковістю, слід звертатися до регіонального органу СБУ.