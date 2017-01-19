Росіян укріплятимуть у православ’ї за допомогою золотого і діамантового "святофонів"

20 січня 2017, 12:08 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Компанія Gresso, що спеціалізується на створенні люксових смартфонів, представила лімітовану колекцію гаджетів «Gresso Meridian Православ'я». Про це повідомляється на сайті компанії.

святофон.jpg

Новий телефон створений для того, щоб «підкреслити славу і велич православної Церкви, а також зміцнити росіян в православній вірі».

Смартфони виготовлені із золотою клавіатурою і покриті сусальним золотом. У прес-службі підкреслили, що ця  технологія застосовується при оформленні куполів храмів.

«Корпус кожного телефону прикрашає художнє гравірування, виконане в традиційній православній тематиці. Задню панель виробу прикрашає зображення хреста – головного символу християнської віри», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія Gresso випустить 988 моделей святофона із золотою клавіатурою (в 988 році відбулося хрещення Русі), вартість яких складе 176 тисяч гривень. Вийдуть також 33 моделі з діамантовими кнопками, ціна яких досягне 700 тисяч гривень.

Система Orphus
теги до статті:Віра і гаджети,Росія
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Леонтій | 20 січня 2017, 20:10

      Р. S. До речі, ОУН(Б) бере свій початок з 1940 р. - після розколу до того єдиної ОУН на дві ворогуючі (поміж собою) фракції. І дійсно: вона тоді мала конкретні контакти (стосунки) з певними

    • Леонтій | 20 січня 2017, 19:42

      Сам собою напрошується такий "висновок", що шановний троль Пан Валерій - не інакше, як інкогніто - але насправді був ПРИСУТНІЙ під час вчинення цього затято-ксенофобного акту вандалізму...

    • Fr. Valerii | 20 січня 2017, 17:43

      Це міг зробити хто завгодно ... польські нацисти, які хочуть щоб Росія визволила їх з під влади "жидувской унії еуропейской" і віддала їм "вуєвудство руськє", і такі

    • Пан Валерій | 20 січня 2017, 16:51

      Не треба собі брехати. Це зробили не провокатори, бо в Україні зараз такий ідеологічний тренд. Межа між нацизмом та націоналізмом прозора та дуже непомітна. ОУН Бандери мала тісні стосунки із

    • Леонтій | 20 січня 2017, 12:38

      ПРОДОВЖЕННЯ. А також. Щоби Господь потужно відродив і наділив Свою Христову Церкву Сходу і Заходу цим благословенним і благодатним духом, силою та практично-послідовним служінням свв. пророків Іллі

    Популярні статті місяця