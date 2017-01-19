Росіян укріплятимуть у православ’ї за допомогою золотого і діамантового "святофонів"

Компанія Gresso, що спеціалізується на створенні люксових смартфонів, представила лімітовану колекцію гаджетів «Gresso Meridian Православ'я». Про це повідомляється на сайті компанії.

Новий телефон створений для того, щоб «підкреслити славу і велич православної Церкви, а також зміцнити росіян в православній вірі».

Смартфони виготовлені із золотою клавіатурою і покриті сусальним золотом. У прес-службі підкреслили, що ця технологія застосовується при оформленні куполів храмів.

«Корпус кожного телефону прикрашає художнє гравірування, виконане в традиційній православній тематиці. Задню панель виробу прикрашає зображення хреста – головного символу християнської віри», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія Gresso випустить 988 моделей святофона із золотою клавіатурою (в 988 році відбулося хрещення Русі), вартість яких складе 176 тисяч гривень. Вийдуть також 33 моделі з діамантовими кнопками, ціна яких досягне 700 тисяч гривень.