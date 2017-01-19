У Вінниці для засуджених юдеїв відкрили тюремну синагогу

З ініціативи засудженого юдея Володимира Педька у Вінницькій виправній колонії №86 відкрили синагогу. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес-службу Дніпровської єврейської общини.

Синагогу відкрили у рамках програми "Пидьон швуим" Федерації єврейських общин України. Раніше синагога з’явилася у Харківській виправній колонії № 12.

Як повідомив куратор програми рабин Зеєв Виноградов, до незвичайної події в установі готувались кілька місяців.

"Синагога спеціально обладнана, відкрита як окреме приміщення, яким постійно опікуватимуться місцеві релігійні організації", – повідомив рабин.

У виділеному колонією приміщенні провели капітальний ремонт. Єврейські громади передали у тюремну синагогу телевізор, DVD-плеєр, книги та диски для вивчення Тори, єврейських звичаїв і традицій.