У Вінниці для засуджених юдеїв відкрили тюремну синагогу

20 січня 2017, 09:37 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

З ініціативи засудженого юдея Володимира Педька у Вінницькій виправній колонії №86 відкрили синагогу. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес-службу Дніпровської єврейської общини.

Синагогу відкрили у рамках програми "Пидьон швуим" Федерації єврейських общин України. Раніше синагога з’явилася у Харківській виправній колонії № 12.

Як повідомив куратор програми рабин Зеєв Виноградов, до незвичайної події в установі готувались кілька місяців.

"Синагога спеціально обладнана, відкрита як окреме приміщення, яким постійно опікуватимуться місцеві релігійні організації", – повідомив рабин.

У виділеному колонією приміщенні провели капітальний ремонт. Єврейські громади передали у тюремну синагогу телевізор, DVD-плеєр, книги та диски для вивчення Тори, єврейських звичаїв і традицій.

 

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теги до статті:Юдеї на Вінничині
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