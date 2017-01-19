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Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 9 | | Код для блогу | |
Митрополит Львівський РКЦ в Україні Мечислав Мокшицький звернувся з приводу осквернення у Гуті Пеняцькій пам`ятника, встановленого на згадку про вбитих поляків у часи Другої світової війни.
За словами митрополита, осквернення монументу вони «сприйняли з великим болем і острахом та як замах на гідність пам`ять про закатованих там людей».
«Нині, коли Україна бореться з багатьма проблемами, серед яких болісною сторінкою її сьогодення є війна на сході держави, така подія як осквернення хреста і могил закатованих жителів Гути Пеняцької кидає тінь на прагнення до свободи у виборі та пошануванні історичної правди», - йдеться у зверненні.
Митрополит Мечислав Мокшицький нагадав, що Гута Пеняцька стала місцем екуменічної молитви між польським і українським народами і висловив сподівання, що влада докладе всіх зусиль для розслідування цього акту вандалізму та покарає винуватих.
«Закликаю до молитви за мир і примирення. Прошу Господа про вибачення винуватцям, каяття і накладення покути за гріх осквернення», - наголосив він.
Митрополит РКЦ в Україні повідомив, що 26 лютого під час відзначення чергової річниці трагічних подій у Гуті Пеняцькій біля пам`ятника буде відслужено чин спокутування.
«Запрошую вірних, представників влади і духовенство різних віровизнань і обрядів до участі в цих молитвах.
Нехай наша присутність стане знаком віри і солідарності з родинами жертв вбивства в Гуті Пеняцькій і протидією зла, що знищує свободу релігії, історичну пам`ять і добрі взаємини між Україною і Польщею», - заявив єрарх.
Нагадаємо, у лютому 1944 року в селі Гуті-Пеняцькій гітлерівці знищили 172 будинки і вбили всіх мешканців-поляків.
У 2005 році у цьому селі встановили пам’ятник жертвам трагічних подій.
10 січня 2017 року в Бродівський відділ поліції надійшла інформація, що в Гуті-Пеняцькій вандали знищили і розмалювали нацистською символікою цей монумент.
Знищення пам'ятника у Гуті Пеняцькій в Україні назвали провокацією, спрямовану на загострення польсько-українських стосунків, яка вигідна третій стороні.
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- 19 січня 2017, 18:38| Коментувати коментар
Провокаторів потрібно знайти і сурово покарати. Сподіваюсь, що митрополит Римо-католикцької церкви України (переважну більшість якої становлять перер етнічні українці) звернеться до найвищої влади РП з аналогічним проханням щодо виявлення та покарання таких же провокаторів, які знищили 26 українських надгробків на Перемищині.
- 19 січня 2017, 16:28| Коментувати коментар
А розслідування і справді навряд чи буде проведено. Не розслідують випадки наруги і в інших конфесіях, не розслідуватимуть і в цьому випадку. Не вигідно викривати тих, за допомогою гарячої вдачі котрих прийшли до влади. Та дай, Господи, щоб мої передбачення виявились хибними.
- 19 січня 2017, 16:16| Коментувати коментар
Пане Валерію, сперечатись із паном Леонтієм немає сенсу. Ця людина не баче і не чує нічого, що не стосується її трольного гонорару, до того ж і брудом жбурляти почне, йому не шкода руки бруднити, бо ж, напевно, і так дуже вимазані.
- 19 січня 2017, 16:28| Коментувати коментар
Крім Леонтія коментарі читають й інші. Адекватні люди оперують фактами, а не емоціями, нехай й найпатріотичними. Для них, я й навів інформацію що до теми публікації. А стосовно пана Леонія, я не думаю, що він працює за гроші, ймовірно в нього просто занизьке відчуття соціальної відповідальности.
- 19 січня 2017, 14:44| Коментувати коментар
Наівні католики. Як же ж українська влада може карати тих, кого героізує? УПА, СС "Галичина" - це зараз в Україні найперші герої, і саме вони й здійснили звірства в Гуті-Пеняцькій. РІСУ сама їх і назвала - гітлерівці, тобто ті, що служили Гітлеру.
- 19 січня 2017, 15:09| Коментувати коментар
А можна, шановний троле Пан Валерій, надати конкретні ДОКАЗИ щодо того, як це наразі українська влада, мовляв, "героїзує" ту ж дивізію "Галичина"?! А також, що саме це вони - вояки УПА чи цієї дивізії здійснили оті збивства поляків у Гуті-Пеняцькій. Крім того, якщо задатися отим "сакраментальним" запитанням: а кому саме наразі дуже вигідно роздмухувати, збурювати українсько-польські непорозуміння й ворожнечу, то тоді логічно постає така відповідь: якраз путінському режиму! Так що той ФСБшний "темник", звідки Ви черпаєте тут цю свою "премудрість", не надто годиться! Пошукайте ліпше інші - більш надійні джерела для належного поповнення свого "канонічно"-кривославного інтелекту "русского мира"!
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- 19 січня 2017, 18:38
Провокаторів потрібно знайти і сурово покарати. Сподіваюсь, що митрополит Римо-католикцької церкви України (переважну більшість якої становлять перер етнічні українці) звернеться до найвищої влади РП |
- 19 січня 2017, 17:14
Так так, пане Леонтіє. Це точно зробив хтось з місцевих агентів ФСБ, ще й свастику намалював, щоб усіх заплутати. У нас же ж в Україні усі фашистів рішуче засуджують: ніхто з добробатівців не ходить |
- 19 січня 2017, 16:43
Цілком логічне рішення. Заради збереження життя людського (служіння пастві), заради спасіння святині (у вищих інтересах церковної користі) та за умови архієрейського благословіння. Не бачу нічого |
- 19 січня 2017, 16:28
Крім Леонтія коментарі читають й інші. Адекватні люди оперують фактами, а не емоціями, нехай й найпатріотичними. Для них, я й навів інформацію що до теми публікації. А стосовно пана Леонія, я не |
- 19 січня 2017, 16:28
А розслідування і справді навряд чи буде проведено. Не розслідують випадки наруги і в інших конфесіях, не розслідуватимуть і в цьому випадку. Не вигідно викривати тих, за допомогою гарячої вдачі |
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