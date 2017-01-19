Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій

Митрополит Львівський РКЦ в Україні Мечислав Мокшицький звернувся з приводу осквернення у Гуті Пеняцькій пам`ятника, встановленого на згадку про вбитих поляків у часи Другої світової війни.

За словами митрополита, осквернення монументу вони «сприйняли з великим болем і острахом та як замах на гідність пам`ять про закатованих там людей».

«Нині, коли Україна бореться з багатьма проблемами, серед яких болісною сторінкою її сьогодення є війна на сході держави, така подія як осквернення хреста і могил закатованих жителів Гути Пеняцької кидає тінь на прагнення до свободи у виборі та пошануванні історичної правди», - йдеться у зверненні.

Митрополит Мечислав Мокшицький нагадав, що Гута Пеняцька стала місцем екуменічної молитви між польським і українським народами і висловив сподівання, що влада докладе всіх зусиль для розслідування цього акту вандалізму та покарає винуватих.

«Закликаю до молитви за мир і примирення. Прошу Господа про вибачення винуватцям, каяття і накладення покути за гріх осквернення», - наголосив він.

Митрополит РКЦ в Україні повідомив, що 26 лютого під час відзначення чергової річниці трагічних подій у Гуті Пеняцькій біля пам`ятника буде відслужено чин спокутування.

«Запрошую вірних, представників влади і духовенство різних віровизнань і обрядів до участі в цих молитвах.

Нехай наша присутність стане знаком віри і солідарності з родинами жертв вбивства в Гуті Пеняцькій і протидією зла, що знищує свободу релігії, історичну пам`ять і добрі взаємини між Україною і Польщею», - заявив єрарх.

Нагадаємо, у лютому 1944 року в селі Гуті-Пеняцькій гітлерівці знищили 172 будинки і вбили всіх мешканців-поляків.

У 2005 році у цьому селі встановили пам’ятник жертвам трагічних подій.

10 січня 2017 року в Бродівський відділ поліції надійшла інформація, що в Гуті-Пеняцькій вандали знищили і розмалювали нацистською символікою цей монумент.

Знищення пам'ятника у Гуті Пеняцькій в Україні назвали провокацією, спрямовану на загострення польсько-українських стосунків, яка вигідна третій стороні.