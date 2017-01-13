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Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 2 | | Код для блогу | |
Голова Комітету Акції “Папа для України” єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ Ян Собіло закликав всіх католиків України ‒ і східного, і латинського обрядів ‒ солідаризуватися з братами і сестрами, які залишилися на окупованій території. Про це йдеться у його заяві-зверненні "Як сім'я будемо солідарні з братами і сестрами, що страждають від війни" на підтримку католиків, які перебувають в окупації та вимушених переселенців.
У документі, зокрема, сказано: «Хочу попросити всіх католиків України ‒ і східного, і латинського обрядів ‒ солідаризуватися з братами і сестрами, які залишилися на окупованій території. Їх не варто сприймати за другий сорт ‒ ані як громадян, ані як християн. Їм важче за нас відвідувати в храмі Літургію, через комендантські години вони не можуть організовувати вечірніх та нічних молебнів. Тому наша молитовна і будь-яка інша солідарність може стати величезною підтримкою для них.
Солідарність усіх католиків має стати силою, що відновить Церкву, об’єднає її. І вже зараз я бачу, як римо-католицькі та греко-католицькі священики підтримують і допомагають один одному, спільна біда нас іще дужче зближує, цементує, і в цьому є позитивний аспект війни.
Дивлюся на цих людей, чую їхні молитви і сльози, знаю, як складно їм дістатися на Святу Літургію, але все одно вони присутні у храмі, бо саме Церква – їхня єдина сім’я і місце розради. Я сподіваюся, що Господь погляне насамперед в їхні серця і нагородить їхню надію великим святом свободи, що вони її так прагнуть».
Єпископ РКЦ також говорить у заяві-зверненні про сімей, що виїхали з окупованих територій: «Вони нікому не потрібні, ніхто не може їм допомогти, у них немає дому, роботи, захисту, розуміння свого майбутнього. І хоча вони живуть у вільній частині України, держава не може їм нічого запропонувати. І це теж завдання – як влади, так і кожного з нас – потурбуватися про них. Адже коли ми в кінці 2016 року побачили е-декларації, стало очевидно, що грошей в Україні багато. І якби було більше солідарності, розуміння, то самі українці могли би забезпечити всіх тих, хто так сильно сьогодні потребує допомоги».
Як наголошує Ян Собіло, Папа Франциск «показав нам приклад, коли звернув увагу всього світу на війну на сході України. Але це завдання насамперед для всіх нас – подбати про добробут нашої України, а не сподіватися на саму лише гуманітарну допомогу від Папи. Кожному слід подумати: чим я можу поділитися з людьми, які опинилися в скрутному становищі».
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- 13 січня 2017, 12:55| Коментувати коментар
Одразу акцентую, що не відношусь до табору "фанів" сучасного Ватикану, і що не маю на увазі якусь конкретну персону. Одже, уявімо, що ви знаходитесь не на "підконтрольній території", а на "окупованій" ... ви нічого не знаєте про справжній зміст домовленостей між Ватиканом і РПЦ щодо вашої долі ... і що ... Киевом, Львовом, Вінницею, Івано-Франківськом і т.д. правлять захарченки, плотницькі і т.п. ... Уявімо, якщо б у 2014 р. Івано-Франківськ і Львів помінялись географічно місцями з Луганськом і Донецьком, і у Івано-Франківську і Львові діялось би те саме, що в Луганську і Донецьку ... градом, який незрозуміло з якої сторони падає і трощить і палить доми, ринки, заводи майже в центрі вашого міста ... у вас вщент розбомблені чудові сучасні аеропорти ... і ви не можете їхати навіть поїздом ... "патріоти" з "підконтрольної території" кричать що вас треба заморити голодом ... І якщо б Нунцій приїхав до відрізаних від України "лінією розмежування" Івано-Франківська і Львова, а на цій "лінії розмежування" чомусь несуть службу ПРИКОРДОННИКИ з "підконтрольних" Донецька і Луганська, які тримають вас в черзі від чьотирьох до десяти годин і в спеку і в мороз ... і ви під прицілом снайперів з обох сторін ... Якщо б вам не платили зароблену вами пенсію, тому що ви не виявили "патріотизму" і залишились жити на "окупованій" території ... або ви переїхали на "підконтрольну" територію, а вас за це трактують не громадянином України, а "внутрішньо переміщеною особою" і потенційним "терористом" ... Що б тоді ви писали ... і чи писали б взагалі ... якщо б втратили все ... рідний дім, роботу, зарплатню і нікого б не цікавили ваші наукові ступені, чи яким ви були висококваліфікованим лікарем, інженером, шахтарем ... І якщо б вас постійно називали сепаратистами і терористами і щоденно перекладали на вас провину за неймовірно високі ціни, за безробіття, за свавілля "слуг народу" на "підконтрольних територіях"... Що б ви тоді писали ... і чи взагалі мали б можливість щось написати ... Тому, перед тим, як видати "нагора" безапеляційний коментар, маєте поставити собі хоча б одне запитання: чи був би мій коментар таким, яким він зараз є ...
- 13 січня 2017, 11:12| Коментувати коментар
"Як наголошує Ян Собіло, Папа Франциск "показав нам приклад, коли звернув увагу всього світу на війну на сході України."" Насправді ж глава Ватикану належно "звернув увагу" на цю війну лише через ДВА РОКИ (!) після того, як авторитарно-агресивний кремлівський режим її інспірував і розв'язав! І коли - в дійсності - "увесь світ" був давно і досить добре поінформований про її пребіг і наслідки! А що ж у Ватикані робили всі ці ДВА РОКИ, коли удавали (ламали "комедію"), що, мовляв, майже нічого толком не знають і не розуміють, що направду діється там, на Сході України?! А увесь цей термін часу в Римській курії - причому, цілком ТАЄМНО - готували "історично-епохальну" зустріч єпископа Риму з предстоятелем РПЦ. Й тому дуже не хотіли дратувати й злити Москву, щоби вона, ця зустріч, - не дай, Боже, - не зірвалася. І лише ТОДІ, коли це побачення двох церковних лідерів в Гаванському аеропорту, зрештою, відбулося, у Ватикані (аж раптом!) "прозріли". Й, у кінці-кінців, "побачили" та "усвідомили" увесь жах, дійсні масштаби, горе і трагедію цієї неоголошеної війни... І почали реагувати: й, зокрема, оголосивши збірку коштів для постаждалих... Одначе, разом з тим, така, м'яко кажучи, "дивна" поведінка ватиканської верхівки має одну - і дуже чітку - назву і оцінку. А саме: тривіальне ЛИЦЕМІРСТВО і ФАРИСЕЙСТВО.
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Останні коментарі
- 13 січня 2017, 12:55
Одразу акцентую, що не відношусь до табору "фанів" сучасного Ватикану, і що не маю на увазі якусь конкретну персону. Одже, уявімо, що ви знаходитесь не на "підконтрольній |
- 13 січня 2017, 12:17
Уявімо (пофантазуємо), що ви знаходитесь не на "підконтрольній території", а на "окупованій" ... ви нічого не знаєте про справжній зміст домовленостей між Ватиканом і РПЦ щодо вас |
- 13 січня 2017, 12:03 |
- 13 січня 2017, 11:12
"Як наголошує Ян Собіло, Папа Франциск "показав нам приклад, коли звернув увагу всього світу на війну на сході України."" Насправді ж глава Ватикану належно "звернув |
- 13 січня 2017, 00:36
Не надо никаких экспертов. Путина ждёт Гаага, он её заслужил. И не надо ничего больше обсуждать. Вопрос времени. |
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