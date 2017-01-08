Суд дозволив затримати Януковича і Захарченка у "церковній справі"

Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у "церковній справі".

Як повідомляє Українська правда, суд 3 січня за клопотанням слідчого Генпрокуратури дозволив затримати Януковича, ухвалив аналогічне рішення щодо Захарченка, а також дав дозвіл на затримання Валерія Коряка – колишнього начальника київської міліції.

Слідчий ГПУ повідомив, що підозрювані переховуються від слідства і суду. Щоб уникнути знищення доказів та впливу на потерпілих, свідків та експертів, слідчий вважає, що підозрюваних треба затримати і привести до суду для призначення їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захарченко, Янукович і Коряк підозрюються у незаконному позбавлення волі митрополита УПЦ МП Олександра Драбинка – особистого помічника нині покійного Предстоятеля УПЦ МП Володимира. Слідчі вважають, що Янукович та його оточення тиснули на покійного митрополита, щоб змусити зректися престолу.

Відомо, що підозрюваним у цій справі є також народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський. Ще двоє підозрюваних – командир та заступник СБСМ "Грифон" ГУМВС України в м. Києві. Інформації щодо дозволу на затримання решти фігурантів поки що немає.

8 грудня Верховна Рада зняла депутатську недоторканість з Новинського.