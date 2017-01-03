На Полтавщині протестантський храм увійшов до списку пунктів обігріву людей

5 січня 2017, 10:48 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

1-40.jpg-nn.jpgНа Полтавщині почали діяти мобільні пункти обігріву. По всій області їх 80. Працюють вони в основному в приміщеннях лікарень, залізничних вокзалах, сільрад, будинків культури, адміністративних будинках місцевих органів влади, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Vpoltave.info.

У списку пунктів обігріву на Полтавщині значиться також одна церква - протестантський храм «Христа Спасителя» в м. Гребінка.

Пункти обігріву почали встановлювати в зв'язку зі зменшенням температури повітря, щоб уникнути переохолодження людей.

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теги до статті:протестанти,Протестанти на Полтавщині,Релігія і суспільство
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