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Патріарх УГКЦ проведе Святвечір з вимушеними переселенцями
4 січня 2017, 10:24 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
6 січня 2017 року о 14.00 Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) розділить Святвечірню трапезу із вимушено переселеними людьми зі Сходу України. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
На спільний Святвечір з Главою УГКЦ зберуться родини, тимчасово переселені з Донецької та Луганської областей, а також із Криму. Очікувана кількість присутніх вимушено переселених людей на вечері понад 110 осіб, з яких багато дітей. Списки учасників сформовані Київським Карітасом. Свят-вечірні страви також приготує Карітас Київ.
Участь у заході візьмуть хористи Патріаршого собору та семінаристи Київської Трьох-Святительської семінарії. Останні поставлять вертеп на сучасний лад. На завершення усім буде роздано подарунки.
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