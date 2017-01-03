Патріарх УГКЦ проведе Святвечір з вимушеними переселенцями

6 січня 2017 року о 14.00 Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) розділить Святвечірню трапезу із вимушено переселеними людьми зі Сходу України. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

На спільний Святвечір з Главою УГКЦ зберуться родини, тимчасово переселені з Донецької та Луганської областей, а також із Криму. Очікувана кількість присутніх вимушено переселених людей на вечері понад 110 осіб, з яких багато дітей. Списки учасників сформовані Київським Карітасом. Свят-вечірні страви також приготує Карітас Київ.

Участь у заході візьмуть хористи Патріаршого собору та семінаристи Київської Трьох-Святительської семінарії. Останні поставлять вертеп на сучасний лад. На завершення усім буде роздано подарунки.