Патріарх УГКЦ проведе Святвечір з вимушеними переселенцями

4 січня 2017, 10:24 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

6 січня 2017 року о 14.00 Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) розділить Святвечірню трапезу із вимушено переселеними людьми зі Сходу України. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

На спільний Святвечір з Главою УГКЦ зберуться родини, тимчасово переселені з Донецької та Луганської областей, а також із Криму. Очікувана кількість присутніх вимушено переселених людей на вечері понад 110 осіб, з яких багато дітей. Списки учасників сформовані Київським Карітасом. Свят-вечірні страви також приготує Карітас Київ.

Участь у заході візьмуть хористи Патріаршого собору та семінаристи Київської Трьох-Святительської семінарії. Останні поставлять вертеп на сучасний лад. На завершення усім буде роздано подарунки.

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теги до статті:АТО,Окупація Криму,Переселенці,Святослав (Шевчук)
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