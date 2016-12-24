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Громадська рада МЗС засудила утиски віруючих на окупованих територіях України
28 грудня 2016, 12:40 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Громадська рада з питань співпраці з релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України засудила порушення прав віруючих на окупованих територіях України на Донбасі та Криму.
Про це йшла мова під час засідання 22 грудня 2016 року в приміщенні МЗС України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Учасники засідання звернули увагу на порушення прав віруючих у тимчасово окупованій АР Крим та в окремих районах Донецької і Луганської областей. Зокрема, на заборону окупаційною владою проводити богослужіння у Церкві християн віри євангельської «Голос надії» в Бахчисараї, а також – у молитовному будинку Церкви адвентистів сьомого дня у Горлівці Донецької області.
Про ці та інші факти порушень прав віруючих Інститут релігійної свободи повідомив учасників міжнародної конференції ОБСЄ, яка відбулася 14 грудня у Відні.
“Питання відновлення порушених прав віруючих на тимчасово окупованих територіях України має постійно звучати на міжнародному рівні (ОБСЄ, ООН, Рада Європи) до тих пір, поки всі храми і молитовні будинки на Донбасі та Криму не будуть повернуті віруючим і відповідним релігійним громадам”, – наголосив голова правління ІРС Олександр Заєць під час засідання Громадської ради.
Також члени Громадської ради обговорили питання звільнення українських заручників, сприяння розвитку капеланства як форми співпраці між Державою і Церквою, спрямованої на підтримку українських бійців, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України від російського агресора. Громадська рада при МЗС одностайно висловилася на підтримку якнайскорішого ухвалення проекту Закону України «Про військове капеланство».
Члени Громадської ради обмінялися інформацією про участь у низці міжнародних заходів, зокрема, у вшануванні за кордоном пам’яті жертв Голодоморів в Україні.
Начальник Управління з питань закордонного українства та етноконфесійного діалогу МЗС Лариса Дір привітала присутніх релігійних діячів з 20-річчям Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
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