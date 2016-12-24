Греко-католики Миколаєва відстоюють збереження назви вулиці Митрополита Шептицького

Миколаївські греко-католики вступають у новий 2017 рік та різдвяні свята стривоженими. Нещодавно з’ясувалося, що у порядку денному чергової сесії міськради, що відбулася 22-23 грудня, стояло питання про перейменування вулиці Митрополита Андрія Шептицького, – повідомляє кореспондент РІСУ Тетяна Длінна.

Питання не винесли на голосування, однак й не скасували, тому його розгляд може відбутися вже на першій сесії у 2017 році.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому місяці, у ході реалізації політики декомунізації, рішенням міського голови у Миколаєві було перейменовано більше 120 вулиць та інших топонімічних об’єктів, серед них вулиця, що носила ім’я Карла Маркса, була названа на честь Андрія Шептицького. До вулиця прилягає сквер, який також носить ім’я великого Митрополита.

Однак наприкінці року мешканці перейменованої вулиці несподівано висловили бажання змінити її назву. Проект рішення міськради, підставою для якого якраз й стало колективне звернення місцевих жителів, передбачає присвоєння вулиці назви «Традиційна». Заявники також попередньо отримали підтримку від профільних депутатських комісій, у тому числі від комісії з найменування/перейменування місцевих топонімів.

Вибір мешканцями вулиці Шептицького нової назви, пов'язаний, за інформацією місцевих електронних ЗМІ, з побоюванням чергової зміни найменування через використання імен конкретних історичних осіб. На їх думку, назва «Традиційна» буде символізувати прихильність та шанування миколаївцями традицій.

У той же час при прийнятті рішень депутатські комісії не врахували точку зору греко-католицької громади, представники якої дізналися про майбутні зміни із ЗМІ. При цьому саме греко-католицька парафія Миколаєва в особах пароха Тараса Павлюса та отця-митрата Романа Мірчука ініціювала увічнення пам’яті Митрополита Андрія Шептицького у назві однієї з вулиць міста, підготувала та надала про нього історико-біографічну довідку.

Тому поспіх та відсутність прозорості у прийнятті рішення про перейменування вулиці Шептицького викликає занепокоєння у священнослужителів та вірян місцевої греко-католицької громади. Під час недільної проповіді отець Тарас Павлюс закликав парафіян зібрати підписи під зверненням до мера та закликав представників інших християнських конфесій підтримати збереження у місті вулиці Шептицького. Настоятель парафії підкреслив, що, в першу чергу, Митрополит був гідним сином свого народу – видатною особистістю, меценатом, істориком, великою людиною, яка дбала про український народ і про всіх людей незалежно від їх віри і національності.

У листі до міського голови зазначається: «Вулиця названа на честь Андрія Шептицького не тому, що він – глава УГКЦ або церковний діяч, а за його заслуги перед українським народом в роках 1900-1944 в політичній, економічній, суспільній, освітній та мистецькій сферах. Це рішення прийнято 10 місяців тому – чому ж тоді не було протестів та застережень? Нам здається, що мешканцям міста, а також багатьом депутатам міської ради нічого не відомо про усесторонню діяльність цієї особи, яку минулого року сам Президент та Верховна Рада вшанували проголошенням 2015 року – Роком Андрія Шептицького».

Додамо, що протягом ювілейного 2015 року, коли у державі відзначали 150-річчя з дня народження Митрополита, греко-католицька парафія активно знайомила миколаївців з його постаттю, про що інформувала РІСУ. Нещодавно доктор історичних наук, отець-митрат Роман Мірчук у програмі на місцевому телебаченні привернув увагу містян до проблеми з перейменуванням вулиці та змістовно розповів про діяльність Андрія Шептицького як мецената, благодійника та просвітителя, підкреслюючи, що він – особа всеукраїнського масштабу.

Крім того, слід нагадати, що у післявоєнні роки Миколаївщина стала домівкою для вимушених переселенців із Західної України, яких примусово вивезли сюди з території колишньої Дрогобицької області, за договором про обмін територіями між СРСР і Республікою Польща у 1951 році. Абсолютна більшість з них були греко-католиками.

Сьогодні їх нащадки є основою 9 греко-католицьких парафій, що діють у різних районах області. Жителі Миколаївщини з «галицьким корінням», як їх називає отець Роман Мірчук, ревно зберігають свої духовні традиції на Снігурівщині, утворили БФ «Мирне Небо» в Южноукраїнську, щоб допомагати бійцям в АТО, будують перший греко-католицький храм у Миколаєві тощо. Все це є вагомим аргументом для увічнення пам’яті Андрія Шептицького в обласному центрі, а також для проведення виваженої та відповідальної інформаційно-просвітницької роботи серед населення відповідними державними структурами та органами місцевого самоврядування, – зауважує кореспондент РІСУ.