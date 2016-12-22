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На Закарпатті 26 грудня оголошено офіційним вихідним
23 грудня 2016, 11:53 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
У зв’язку зі святкуванням Різдва Христового за григоріанським календарем усі закарпатці, незалежно від конфесійної приналежності, отримають у понеділок, 26 грудня, вихідний день. Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Згідно з документом, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка 26 грудня 2016 року на суботу 21 січня 2017 року. Про це інформує прес-служба Закарпатської ОДА .
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