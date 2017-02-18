Кримський суд залишив під вартою фігуранта справи Хізб ут-Тахрір

21 лютого 2017, 11:54 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

4FC7.jpg-ooo.jpgПідконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у силі рішення про продовження арешту фігуранту ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку до 8 квітня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами адвоката Олексія Ладіна, суд «ніяк не обґрунтував своє рішення».

«Захист з цим категорично не згоден і буде оскаржувати це рішення у вищих інстанціях. На думку захисту, суд допустив грубі порушення кримінального процесу, суд апеляційної інстанції взяв на себе функцію суду першої інстанції, що неприпустимо згідно з кримінальним законодавством Росії», – зазначив адвокат.

Як розповів син Емір-Усеїна Куку, він себе добре почуває і перебуває в нормальному стані.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Криму,Хізб-ут-Тахрір
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  • erinms | 20 лютого 2017, 18:48

    There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate

  • Леонтій | 20 лютого 2017, 11:06

    У такий спосіб, слідом за окупацією й анексією РФ Криму, кремлівська верхівка (і якраз напередодні календарного євангельського читання про Страшний суд!), по суті й змісту цих своїх дій, ОФІЦІЙНО

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:33

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