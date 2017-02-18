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Кримський суд залишив під вартою фігуранта справи Хізб ут-Тахрір
21 лютого 2017, 11:54 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у силі рішення про продовження арешту фігуранту ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку до 8 квітня. Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами адвоката Олексія Ладіна, суд «ніяк не обґрунтував своє рішення».
«Захист з цим категорично не згоден і буде оскаржувати це рішення у вищих інстанціях. На думку захисту, суд допустив грубі порушення кримінального процесу, суд апеляційної інстанції взяв на себе функцію суду першої інстанції, що неприпустимо згідно з кримінальним законодавством Росії», – зазначив адвокат.
Як розповів син Емір-Усеїна Куку, він себе добре почуває і перебуває в нормальному стані.
Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.
Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.
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