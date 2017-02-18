Андрій Юраш: Патріарх Кирило був одним із ідеологів війни на Донбасі

20 лютого 2017, 11:25 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

jurash_67.jpg-jjjjj.jpgДиректор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш розповів виданню "Детектор медіа" про роль Православних Церков в Україні в громадському дискурсі "на предмет війни між Україною і Росією", повідомляє "Портал-Credo.Ru".

"На превеликий жаль, Українська Православна Церква, яка перебуває в єдності з Московським Патріархатом, була дуже активно заангажована однієї зі сторін цього конфлікту, - сказав Андрій Юраш. - Відверто кажучи, Глава цієї Церкви Патріарх Московський Кирило був одним з ідеологів, які цю війну насправді й породили. Він, особливо на початку, взагалі намагався війні на сході України надати сакрального значення, обгрунтувати, показати, що це мало не священна боротьба однієї частини релігійного сегменту проти іншого, а не політичні посягання, імперські амбіції певної держави щодо сусідніх країн ".

Глава департаменту у справах релігій, очевидно, має на увазі заяву Патріарха РПЦ МП Кирила (Гундяєва) 2014 року про "релігійної підгрунтя" війни на Донбасі, яку «уніати» і «розкольники" ведуть проти православних. Лист викликав критичний резонанс в українській пресі та серед релігійних організацій України.

Андрій Юраш нагадав про невдалі спроби його Міністерства отримати від УПЦ (МП) зрозуміле пояснення, "чому митрополити цієї конфесії освячують зброю окупантів в Криму", проводять спільні з бойовиками заходи на Донбасі, культивують у цих регіонах України ідеологію «русского міра».

Чиновник сказав, що "насправді ми хочемо зробити таблицю і можемо згадати сотні випадків", коли з боку керівництва УПЦ (МП) ніякої реакції не було на сумнівну або відкрито антиукраїнську діяльність її священнослужителів.

 

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теги до статті:"Русский мир",Андрій Юраш,Кирил (Гундяєв),Російська агресія проти України
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