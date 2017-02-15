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Протоєрей РПЦ заявив, що «ворогів вітчизни потрібно вбивати»
16 лютого 2017, 11:01 | Релігія і політика | | 1 | | Код для блогу | |
Протоєрей Російської Православної Церкви, член Громадської палати РФ, Всеволод Чаплін в черговий раз заявив про те, що «ворогів вітчизни потрібно вбивати».
Про це повідомляє «Оглядач».
«Цих людей треба цуратись. Їх треба вбивати. Ворогів вітчизни потрібно розбивати, навіть якщо це дуже не подобається пацифістам. Іншого Бога у мене для пацифістів немає», – заявив протоєрей в ефірі російського телеканалу «Дождь», де відбулася прем’єра нового шоу «Важко бути Богом».
За його словами, у сучасному світі вирішує правитель, хто є ворогом Божим.
«Не в сучасному, за останні 2000 тисячі років. Це вирішує цар або уряд. Це більш-менш зрозуміло», – заявив священнослужитель.
Варто зазначити, що випуск програми присвячений війні Росії в Сирії та Україні.
Раніше він заявляв, що немає нічого поганого в знищенні деякої частини внутрішніх ворогів. Він запевняв, що вбивства санкціонує Бог.
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