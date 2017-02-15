Протоєрей РПЦ заявив, що «ворогів вітчизни потрібно вбивати»

16 лютого 2017, 11:01 | Релігія і політика | view video | 1 |   | Код для блогу |  | 

Чаплін.pngПротоєрей Російської Православної Церкви, член Громадської палати РФ, Всеволод Чаплін в черговий раз заявив про те, що «ворогів вітчизни потрібно вбивати».

Про це повідомляє «Оглядач».

«Цих людей треба цуратись. Їх треба вбивати. Ворогів вітчизни потрібно розбивати, навіть якщо це дуже не подобається пацифістам. Іншого Бога у мене для пацифістів немає», – заявив протоєрей в ефірі російського телеканалу «Дождь», де відбулася прем’єра нового шоу «Важко бути Богом».

За його словами, у сучасному світі вирішує правитель, хто є ворогом Божим.

«Не в сучасному, за останні 2000 тисячі років. Це вирішує цар або уряд. Це більш-менш зрозуміло», – заявив священнослужитель.

Варто зазначити, що випуск програми присвячений війні Росії в Сирії та Україні.

Раніше він заявляв, що немає нічого поганого в знищенні деякої частини внутрішніх ворогів. Він запевняв, що вбивства санкціонує Бог.

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теги до статті:Всеволод Чаплін
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Останні коментарі

  • Пан Валерій | 16 лютого 2017, 11:07

    Чапнін давно звільнений з усіх посад, то ж тепер може висловлювати тільки свою особисту позицію.

  • Fr. Valerii | 16 лютого 2017, 10:31

    "У Фрібурзі Митрополит Іларіон був дещо стриманіший, ніж завжди" - Він НЕ був "дещо стриманіший, ніж завжди". - В цьому матеріалі RISU

  • pavloosh | 15 лютого 2017, 22:45

    What a waste of time and energy. The Russian Orthodox Church shows no charity towards anyone. Their church leaders are stubborn, ignorant unChristian hypocrits.

  • Fr. Valerii | 15 лютого 2017, 22:12

    Але чомусь на "ювілейну" зустріч у Фрібурзькому університеті знову забули запросити представника УГКЦ. Також на сайті Радіо Ватикану немає жодної згадки про намір примирити УГКЦ і РПЦ ані

  • Леонтій | 15 лютого 2017, 15:32

    Хоча, з іншого боку, поява наприкінці 2-ї світової війни мільйонів і мільйонів німецьких біженців зі східних регіонів тогочасного ІІІ райху - це теж була чимала людська трагедія... Досить часто

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