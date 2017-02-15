Юрій Луценко: Справу Новинського найближчим часом передадуть до суду

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що найближчим часом Генпрокуратура повідомить про підозру народному депутату Вадиму Новинському від фракції Опозиційний блок і справу буде передано до суду.

Про це він повідомив журналістам у Києві 15 лютого, відповідаючи на питання про те, на якій стадії розслідування зараз перебуває справа щодо Новинського, передає Новое время.

"Щодо Новинського - ми отримали один дуже важливий факт спроб отруєння Блаженнійшого Володимира нині покійного Предстоятеля Української Православної Церкви (Московського Патріархату), розслідували цю справу, це трохи затягнуло загальний хід справи. Найближчим часом ми плануємо пред'явити підозру пану Новинському і найближчим часом передати до суду. Думаю, що мова йде про кілька місяців (судового розгляду – ред.)", - розповів Луценко.

Нагадаємо, 8 грудня, Верховна Рада задовольнила подання генерального прокурора Юрія Луценка про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції Опозиційний блок Вадима Новинського.

Перед цим Новинський заявив, що готовий до будь-якого рішення ВР і залишати країну не збирається.

Новинського спільно з екс-президентом Віктором Януковичем, екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та екс-головою міліції Києва Валерієм Коряком підозрюють у спробі узурпувати владу в УПЦ (МП).

Для цього, згідно з матеріалами справи, у 2013 році вони сприяли викрадення архиєпископа (нині митрополит) Олександра (Драбинка). На той момент він був помічником нині покійного Предстоятеля УПЦ МП Володимира (Сабодана).

Як уточнили в ГПУ, Новинський був переговірником у спробі узурпувати владу в Церкві.

Новинському інкримінують ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк) і ч. 1 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, - карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.) Кримінального кодексу України.