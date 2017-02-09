Депутат Держдуми РФ заявив, що предки противників передачі Ісаакіївського собору РПЦ «варили християн в казанах»

14 лютого 2017, 12:47 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

4439103.jpg-fff.jpgДепутат Держдуми РФ Віталій Мілонов заявив, що предки депутатів Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського і Максима Рєзніка варили людей в казанах і згодовували диким звірам. Заяву Мілонов зробив пітерському порталу «Мій район» відразу після хресного ходу навколо Ісаакіївського собору - музею, який влада вирішила передати РПЦ. Рєзнік і Вишневський були одними з противників передачі Ісаакіївського собору.

«Християни вижили, незважаючи на те, що предки Бориса Лазаровича Вишневського і Максима Львовича Рєзніка варили нас в казанах і віддавали на розтерзання звірам», - заявив журналістам Віталій Мілонов після участі у хресній ході на підтримку передачі собору Московському Патріархату.

Як повідомляє "Портал-Credo.Ru", також депутат додав, що «якби не нові антипопи, антигапони, провокатори, то нічого б не було, ніяких протестів».

Зазначимо, раніше різке висловлювання на адресу противників передачі Ісаакіївського собору РПЦ допустив віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой. Коментуючи петицію, яка зібрала 200 тисяч підписів проти передачі храму РПЦ, Толстой заявив, що проти виступають «люди, які є онуками і правнуками тих, хто руйнував наші храми, вискочивши з-за межі осідлості з наганом в сімнадцятому році». «Сьогодні їхні онуки та правнуки, працюючи в різних інших дуже шанованих місцях - на радіостанціях, у законодавчих зборах, продовжують справу своїх дідусів і прадідусів», - сказав віце-спікер.

Його висловлювання було розцінено багатьма як антисемітизм. Зокрема, Федерація єврейських громад Росії звинуватила Толстого в підриві міжнаціонального миру в країні. Пізніше віце-спікер Держдуми сказав, що його неправильно зрозуміли, і заявив, що мова не йшла про певні національності.

 

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теги до статті:Антисемітизм,Державно-конфесійні стосунки в Росії
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    • Леонтій | 14 лютого 2017, 13:50

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    • Фёдор Калашников | 14 лютого 2017, 13:35

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