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В Одеській єпархії МП чекали на прихід Путіна – із зламаної переписки К. Фролова
14 лютого 2017, 13:04 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
У соцмережі потрапила пошта Кирила Фролова, який працює начальником відділу в Інституті Країн СНД (керівник - депутат ГД Костянтин Затулін), а також є лідером "Асоціації Православних Експертів" і прес-секретарем "Союзу Православних Громадян". На основі аналізу листування Фролова InformNapalm опублікував статті про те, як пов'язані Російська Православна Церква і Адміністрація Президента РФ з терористами і яку роль Кремль відвів Патріарху Кирилу і єрархії УПЦ (МП) в 2014 році для роздмухування сепаратистських настроїв в окремих містах України.
У серпні предстоятелем УПЦ (МП) обрано Онуфрія (Березовського) і Фролов використовує свій вплив, щоб посіяти ворожнечу в українському суспільстві і Церкві:
«Дуже важливо, щоб СОБОР УПЦ 13 серпня не звертався до ополченців скласти зброю і не писав подібних дурних звернень. А Параша з Коваленко будуть зі шкіри лізти, намагатися. Важливо, щоб з цією метою о. Андрій Новіков зателефонував митрополиту Агафангелу, о. Максим Волинець – архиєп. Митрофану (о. Максим просить допомогти з працевлаштуванням на служіння в храм в м Красногорськ), а о. Тихон (Шевкунов) –митр. Онуфрію, якого вважає своїм духівником) "(Третьякову, 26.07.2014)».
Одним церковним впливом справа не обмежується, Москва не збирається миритися з провалом в Одесі, Харкові та інших областях України. Фролов пересилає Патріарху Кирилу план по розділу "колишньої України" (поки що з "подкарапатской руссю"):
«Ваша Святосте, хотів суто довірливо поділитися з Вами міркування щодо ситуації в колишній Україні, я маю підстави вірити, що в підсумку на її місці з'являться Новоросія, Сіверська та Підкарпатська Русь, Малоросія і, повністю окремо, Галичина. (Інокині Варварі (Меркуловій), 31.07.2014) ».
Як стверджує Фролов «Плани щодо подальшої дестабілізації залишаються в силі, є навіть сепаратисти в чині митрополита»:
«По Одесі я готовий писати аналітику, щоб Одесу взяти. Ще раз передаю зміст дзвінка митрополита Одеського Агафангела Новикову на початку листопада цього року. Митрополит Агафангел дзвонив з чеського номера і сказав наступне: «Доведи до Путіна, що я і вся Одеська єпархія чекаємо рішучих дій по Одесі. Єпархія мене підтримує і готова до бою. Я готовий духовно та ідейно очолити повстання»(Фонд Новомучеників, 24.11.2014).
"Я прошу тебе довести до самого верху прохання митрополита Агафангела. Він готовий діяти! Нова агентура в Одесі-о. Іоанн Тетерько, це ревний патріот Новоросії, настоятель храму Стрітення Володимирської Ікони Божої Матері в Чорноморці, православні монархісти протоєреї Володимир Корецький та Георгій Горденцев, Єпископ Овідіопольський Аркадій, у нього потужні структури фіззахисту храмів, тобто православні бойовики та ін. А в Москві - о. Сергій (Рибко) ".
Як вважає Фролов, в оточенні Патріарха відбувається боротьба між Миколою Балашовим, який закликає до обережності, щоб не втратити Україну, і Всеволодом Чапліним, який вважає, що обережність призведе до чергового розколу і остаточної "втрати" України.
Фролов, природно, займає вкрай агресивну позицію. У свій час він навіть сподівається на посади в "народних республіках", але його надіям не судилося збутися, і він продовжує вишукувати і виховувати чергову хвилю сепаратистів.
Проаналізувавши всю переписку Фролова InformNapalm робить висновки: Окремі єпархії і митрополії Української Церкви Московського Патріархату по суті справи перетворилися на терористичні організації, готові розгортати агентурні мережі в інтересах агресора і готувати "православних бойовиків".
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