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Єдина Помісна Церква - гарантія незалежності і безпеки України, - Патріарх Філарет
13 лютого 2017, 11:04 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
Якби в Україні була єдина Православна Помісна Церква, можна було б уникнути війни.
Про це заявив Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет в інтерв'ю Espreso.tv, повідомляє Gazeta.ua.
"Найбільшою проблемою для України сьогодні є розділення Православної Церкви на дві частини – на Київський і Московський Патріархати", - зауважив він.
За словами Патріарха Філарета, цим скористалася Росія.
"Ось якби не було цього розділення, війни, яка сьогодні йде на Донбасі, втручання Москви в справи України і відокремлення Криму не було б. Тому що Церква об'єднала б, консолідувала б українське суспільство таким чином, що агресору не було б ніякої можливості втрутитися в ці справи", - сказав першоєрарх.
"Чому відпав Крим? Тимчасово, але відпав? Там Церква була Московська, а Київський Патріархат у Криму слабкий. Чому триває війна на Донбасі, а не в Галичині? Тому що в Галичині Православна і Греко-Католицька Церкви стоять на патріотичних позиціях. Там агресору нічого робити", - додав Патріарх.
Москва стоїть на позиції "приєднання" до неї, зауважив Предстоятель УПЦ КП.
"Ми хочемо об'єднатись в одну Православну Церкву, відокремлену від Московського Патріархату, тобто в помісну Українську Церкву. Якщо ми досягнемо цього, то Україна для Росії буде недоступною, тому що буде консолідоване українське суспільство. Не буде тут ніякої агентури російської. Сьогодні її багато у всіх галузях, тому Росія і насмілилась напасти", - сказав він.
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- 13 лютого 2017, 16:34| Коментувати коментар
Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись?
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- 13 лютого 2017, 16:47
I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться. |
- 13 лютого 2017, 16:36
Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних |
- 13 лютого 2017, 16:34
Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись? |
- 13 лютого 2017, 16:19 |
- 13 лютого 2017, 16:14
Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові. |
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