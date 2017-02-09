Єдина Помісна Церква - гарантія незалежності і безпеки України, - Патріарх Філарет

13 лютого 2017, 11:04 | Релігія і політика | 1 |   | Код для блогу |  | 

ima-d.gifЯкби в Україні була єдина Православна Помісна Церква, можна було б уникнути війни.

Про це заявив Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет в інтерв'ю Espreso.tv, повідомляє Gazeta.ua.

"Найбільшою проблемою для України сьогодні є розділення Православної Церкви на дві частини – на Київський і Московський Патріархати", - зауважив він.

За словами Патріарха Філарета, цим скористалася Росія.

"Ось якби не було цього розділення, війни, яка сьогодні йде на Донбасі, втручання Москви в справи України і відокремлення Криму не було б. Тому що Церква об'єднала б, консолідувала б українське суспільство таким чином, що агресору не було б ніякої можливості втрутитися в ці справи", - сказав першоєрарх.

"Чому відпав Крим? Тимчасово, але відпав? Там Церква була Московська, а Київський Патріархат у Криму слабкий. Чому триває війна на Донбасі, а не в Галичині? Тому що в Галичині Православна і Греко-Католицька Церкви стоять на патріотичних позиціях. Там агресору нічого робити", - додав Патріарх.

Москва стоїть на позиції "приєднання" до неї, зауважив Предстоятель УПЦ КП.

"Ми хочемо об'єднатись в одну Православну Церкву, відокремлену від Московського Патріархату, тобто в помісну Українську Церкву. Якщо ми досягнемо цього, то Україна для Росії буде недоступною, тому що буде консолідоване українське суспільство. Не буде тут ніякої агентури російської. Сьогодні її багато у всіх галузях, тому Росія і насмілилась напасти", - сказав він.

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теги до статті:"Русский мир",АТО,Єдина Помісна Православна Церква,Окупація Криму,Філарет (Денисенко)
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Коментарі

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  • Оленка | 13 лютого 2017, 16:34
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    Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись?

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Останні коментарі

  • Оленка | 13 лютого 2017, 16:47

    I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться.

  • Леонтій | 13 лютого 2017, 16:36

    Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних

  • Оленка | 13 лютого 2017, 16:34

    Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись?

  • b111 | 13 лютого 2017, 16:19

    В мацкву підріарху гундяю з ху..лом пожалійся.

  • Ігор Мицько | 13 лютого 2017, 16:14

    Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові.

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