Єдина Помісна Церква - гарантія незалежності і безпеки України, - Патріарх Філарет

Якби в Україні була єдина Православна Помісна Церква, можна було б уникнути війни.

Про це заявив Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет в інтерв'ю Espreso.tv, повідомляє Gazeta.ua.

"Найбільшою проблемою для України сьогодні є розділення Православної Церкви на дві частини – на Київський і Московський Патріархати", - зауважив він.

За словами Патріарха Філарета, цим скористалася Росія.

"Ось якби не було цього розділення, війни, яка сьогодні йде на Донбасі, втручання Москви в справи України і відокремлення Криму не було б. Тому що Церква об'єднала б, консолідувала б українське суспільство таким чином, що агресору не було б ніякої можливості втрутитися в ці справи", - сказав першоєрарх.

"Чому відпав Крим? Тимчасово, але відпав? Там Церква була Московська, а Київський Патріархат у Криму слабкий. Чому триває війна на Донбасі, а не в Галичині? Тому що в Галичині Православна і Греко-Католицька Церкви стоять на патріотичних позиціях. Там агресору нічого робити", - додав Патріарх.

Москва стоїть на позиції "приєднання" до неї, зауважив Предстоятель УПЦ КП.

"Ми хочемо об'єднатись в одну Православну Церкву, відокремлену від Московського Патріархату, тобто в помісну Українську Церкву. Якщо ми досягнемо цього, то Україна для Росії буде недоступною, тому що буде консолідоване українське суспільство. Не буде тут ніякої агентури російської. Сьогодні її багато у всіх галузях, тому Росія і насмілилась напасти", - сказав він.