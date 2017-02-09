Митрополит розповів, як змінювався вплив олігархів на УПЦ (МП) від Кучми до Януковича

Найбільший вплив за часів Кучми на УПЦ (МП) мав православний меценат Віктор Нусенкіс, пізніше втручатися у справи Церкви почав і олігарх Вадим Новинський. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), повідомляє сайт НОВИНИ UA.ONE.

«Церковний меценат Нусенкіс Віктор Леонідович у часи, коли Янукович був прем’єром під кінець правління Кучми фактично монополізував вплив на Церкву. Він займався лікуванням Митрополита, допомагав їздити йому за кордон. Його перекладачі завжди робили виписки аналізів. Тобто це все проходило через нього. Якщо хтось намагався вклинитися в це, його відсторонювали», – зазначив митрополит Олександр.

«Були також якісь містечкові, можна так назвати, багаті люди в регіонах, на тому ж Донбасі. На той час владиці Іларіону, наприклад, допомагав Янукович», – розповів єрарх УПЦ (МП).

Але за словами владики Олександра (Драбинка), найбільший вплив на Церкву мали лише дві особи – вже згаданий Нусенкіс та Новинський.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює депутата Вадима Новинського в тому, що він разом із колишнім президентом Віктором Януковичем, екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та екс-начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував викрадення митрополита Олександра (Драбинка) – особистого помічника покійного нині Митрополита УПЦ (Московського Патріархату) Володимира. Депутатові інкримінується правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу України – «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та «перевищення влади або службових повноважень».

Новинський неодноразово називав кримінальне провадження проти нього повністю сфабрикованим слідством.

«Це обвинувачення повністю сфабриковане на підставі свідчень однієї людини», – наголошував він раніше і запевняв, що не боїться зняття недоторканності й готовий до такого рішення парламенту. Він також запевняє, що не має наміру залишати країну і готовий співпрацювати зі слідством.

У грудні 2016 року депутати 228 голосами позбавили Вадима Новинського депутатської недоторканості.

Зазначимо, що «справа Новинського» розпочалася 31 березня минулого року. Тоді депутат Андрій Деркач передав документи до Генеральної прокуратури, які нібито свідчать про причетність Януковича і Новинського до спроб усунути Митрополита Володимира від предстоятельства в УПЦ (МП).