Візит Патріарха Кирила в Україну неможливий – політолог

Візит Патріарха Російської Православної Церкви Кирила до України неможливий, поки окупований Крим і йде війна на Донбасі.

Про це в коментарі Gazeta.ua розповів політтехнолог Тарас Березовець.

"Кирило не приїде. Його ніхто не запросить. Враховуючи позицію схвалення російської агресії, яку неодноразово публічно висловлював він. РПЦ причетна до російської агресії в Криму та на Донбасі. Вона незаконно діє на окупованому півострові. Захопила багато храмів. Зокрема, Української Православної Церкви Київського Патріархату", - говорить політолог.

За його словами, в Україні неможливо гарантувати безпеку російському Патріарху.

"Очевидно, ця заява — провокація. Наприклад, щоб українські військові й добровольці сказали, що вони чекатимуть на Кирила, й він звідси просто так не виїде. А вони: "От бачите, ми з християнським смиренням хотіли приїхати, а ви таке влаштовуєте", - каже Березовець.

"Такі візити погоджуються на рівні Міністерства закордонних справ. Це компетенція президента. А Порошенко згоди на приїзд очільника РПЦ Кирила ніколи не дасть", - додав він.

Нагадаємо, Предстоятель Російської Православної Церкви Кирил хоче відвідати Україну. Про це заявив речник РПЦ Володимир Легойда."Я не сумніваюся, що предстоятель Російської Православної Церкви зможе відвідати Київ, я вірю і чекаю цього моменту", - сказав він.

Востаннє Патріарх Кирил приїжджав в Україну в липні 2013 року з нагоди 1025-ї річниці хрещення Київської Русі.