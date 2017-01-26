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Візит Патріарха Кирила в Україну неможливий – політолог
3 лютого 2017, 12:01 | Релігія і політика | 2 | | Код для блогу | |
Візит Патріарха Російської Православної Церкви Кирила до України неможливий, поки окупований Крим і йде війна на Донбасі.
Про це в коментарі Gazeta.ua розповів політтехнолог Тарас Березовець.
"Кирило не приїде. Його ніхто не запросить. Враховуючи позицію схвалення російської агресії, яку неодноразово публічно висловлював він. РПЦ причетна до російської агресії в Криму та на Донбасі. Вона незаконно діє на окупованому півострові. Захопила багато храмів. Зокрема, Української Православної Церкви Київського Патріархату", - говорить політолог.
За його словами, в Україні неможливо гарантувати безпеку російському Патріарху.
"Очевидно, ця заява — провокація. Наприклад, щоб українські військові й добровольці сказали, що вони чекатимуть на Кирила, й він звідси просто так не виїде. А вони: "От бачите, ми з християнським смиренням хотіли приїхати, а ви таке влаштовуєте", - каже Березовець.
"Такі візити погоджуються на рівні Міністерства закордонних справ. Це компетенція президента. А Порошенко згоди на приїзд очільника РПЦ Кирила ніколи не дасть", - додав він.
Нагадаємо, Предстоятель Російської Православної Церкви Кирил хоче відвідати Україну. Про це заявив речник РПЦ Володимир Легойда."Я не сумніваюся, що предстоятель Російської Православної Церкви зможе відвідати Київ, я вірю і чекаю цього моменту", - сказав він.
Востаннє Патріарх Кирил приїжджав в Україну в липні 2013 року з нагоди 1025-ї річниці хрещення Київської Русі.
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- 3 лютого 2017, 23:15| Коментувати коментар
Украина надеется на пасторское вразумление и осуждение оккупантов Крыма и агрессоров на Донбассе для чего нет необходимости визита в страну терпящую бедствие и разорение по вине находящихся далеко за пределами Киева.
- 3 лютого 2017, 19:11| Коментувати коментар
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА НА УКРАЇНІ Російські війська давно знаходяться на Україні і не тільки чекають, а вибирають слушні моменти для дестабілізації суспільної ситуації в нашій державі. Якщо хтось в цьому сумнівається, то нехай подивиться на енергійні спортивні морди молодих священників в церквах РПЦ МП на Україні. Ця спортивна православна молодь військового віку, не зовсім православно грамотна, але як використовувати зброю, вона точно знає і уміє. Хтось може дорікнути, звідкіля відомо, що ця молодь при храмах РПЦ православно неграмотна? А ви подивіться по блогах, як поздоровляють на Донбасі російські бойовики один одного з православними святами - обсмієтесь! На Різдво Христове вони писали "Христос воскрес", а дехто додумався навіть поздоровляти з Паскою! Та і навіщо їм знати той закон православний, коли треба всього лишень походити на молебнах з великою мискою і зібрати пожертви з мирян! Навіть з цього повідомлення видно, що священники РПЦ МП є шпигунами МП і ФСБ на території України і постійно посилають повідомлення в свій московський штаб. Навіщо нам на Україні ці шпигуни? Для активізації шпигунської і підривної діяльності Росія направляє в церкви на Україну військових кураторів і саме вони є фактичними керівниками над православними священниками РПЦ МП на Україні. Що ще точно відомо з повідомлень московської патріархії, ФСБ, Армія і Російський Патріархат постійно проводять спільні навчання і семінари, на яких узгоджують свої дії по Україні. У пресі неодноразово з'являлись повідомлення про участь в військових нарадах вищого сановника РПЦ МП - патріарха Кирила і його митрополитів. А хоч хто задумався - як вони могли потрапити на військову нараду, де розмова йшла про питання військової стратегії і тактики. Оскільки неодноразово повідомлялось, що патріарх Кирило Гундяєв - Михайлов був співробітником ФСБ, давйте подумаємо, яке у нього може бути військове звання? Оскільки він керує всим євроазійським православним світом, то у нього військове звання не менше генерала, а у його митрополитів звання не менше полковника. Ось тоді і стає зрозумілим, що вищі ієрархи РПЦ МП роблять на військових нарадах! Тому давайте спільними зусиллями витіснимо з України цю шпіонську військову гадину - РПЦ МП !!!
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