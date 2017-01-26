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Проти волинського священика, який назвав прапор України «ганчіркою», поліція може розпочати кримінальне провадження
3 лютого 2017, 10:15 | Релігія і політика | 2 | | Код для блогу | |
У діях священика Миколи Лафети із волинського села Піддубці, який нібито назвав Державний Прапор України «ганчіркою», може бути склад злочину.
Тому священика можуть притягнути до відповідальності, - заявив начальник Головного управління Нацполіції в області Петро Шпига під час сесії облради у четвер, 2 лютого, повідомляє Волинь Роsт.
За словами депутата облради Сергія Сівака, настоятель храму у селі Піддубці Микола Лафета 22 червня 2016 року назвав Державний Прапор «ганчіркою» під час церемонії вшанування розстріляних в’язнів Луцької тюрми, 6 із яких були родом із цього села.
Петро Шпига запевнив: якщо так було насправді, то священик вчинив злочин. Тож після перевірки фактів, озвучених депутатом, поліція може розпочати кримінальне провадження.
Нагадаємо, у червні 2016 року у селі Піддубці Луцького розгорівся скандал довкола українського прапора, який піднімали під час встановлення пам’ятної стели людям, які загинули від рук енкаведистів 1941 року.
У ході урочистостей голова спілки Воїнів АТО Волині Олег Твердохліб та голова координаційного центру спілки Ярослав Мудрик нагородили бійців села за службу та перемоги, а волонтерів, активістів та всіх небайдужих за допомогу у встановленні стели.
Серед них - і голова сільської ради Борис Горбатюк.
«Ми вирішили самі відновити справедливість, відновити пам’ятник розстріляним, який вже там був колись. Я хочу звернутися до Служби Безпеки України, нехай вона проведе розслідування про те, що відбувається у церкві, про нашого отця Миколая, який навіть інколи не хоче благословляти продукти, які ми відправляємо на Схід», - заявив сільський голова.
Згодом з’ясувалося, що настоятель церкви Московського Патріархату вороже налаштований й проти таких заходів, а місцеві мешканці розповідають, що прапор України він назвав ганчіркою, а інші «люди з бородами» активно фільмували все, що відбувається, та доповідали комусь телефоном: "Їх багато... зібралися тут... піднімають прапор".
"Відразу після урочистостей цей священик викликав поліцію та написав заяву на сільського голову, де зазначив, що Борис Горбатюк незаконно підняв прапор України. Не дивлячись на те, що це стяг держави, у якій ми живемо", - розповів місцевий житель села Піддубці.
Активіст та учасник АТО Олександр Серватович був свідком усіх цих подій та дуже обурений не лише діями священнослужителя, а й місцевого правоохоронця.
«Очевидно, для служителів Московського Патріархату у Піддубцях, жовто-блакитна символіка настільки чужа і бридка, що вони називають її ганчіркою. Цікаво, чому попи Московського Патріархату не усвідомлюють навіть те, що самі діють незаконно, і мали б нести кримінальну відповідальність за таку образу нашої національної гідності. Також до абсурду дивує реакція правоохоронця, який прийняв заяву та змусив сільського голову писати пояснюючу, чому той дозволив собі підняти рідний прапор за розстріляних патріотів.
Адже відомо, що поліцейський має на власний розсуд приймати заяви, тобто, лише в тому випадку, коли бачить у зверненні справді описаний злочин. Чому ж тоді для районних правоохоронних органів підняття Українського прапору здалося протиправним? Чому вони не звернули увагу на те, що батюшка зовсім не усвідомлює, що Україна вже давно вільна та незалежна», - заявив Олександр Серватович.
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- 3 лютого 2017, 18:58| Коментувати коментар
Статья какая-то мутная. Прочитал трижды, но так и не понял какое отношение имел батюшка к поднятию прапара. Ведь не мог же он всерьйоз жаловаться в милицию из-за того что кто-то где-то поднял прапар. Если только они у него на огороде этот прапар не поднимали.
- 3 лютого 2017, 12:32| Коментувати коментар
Не "може", а зобов'язана.
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