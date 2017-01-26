Погребинський став на захист УПЦ (МП)

Політтехнолог, Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський, який вважає себе представником «російської України» в Києві, прокоментував План заходів Кабінету Міністрів України з реінтеграції Донбасу в частині «відновлення діалогу між представниками різних соціальних культур та релігійних конфесій», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на Страна.UA.

«Ось пункт плану про релігійну терпимість. Ви на українській території мовчки дивитеся, як в Української Православної Церкви віджимають храми. Так, якщо ви хочете проявити релігійну терпимість – проявіть, що вам заважає», – зазначив політолог.

На думку Михайла Погребинського, держава не підкріплює свої плани реальними справами.

«За формою такі плани – правильні, а за фактом – виглядають як знущання. Держава нічого не робить, щоб припинити це знущання», — підкреслив він.

«Хлопці, ви перестаньте брехати кожен день, розповідати про мир, а потім робити вчинки, які, навпаки, погіршують ситуацію», – сказав політтехнолог.

На одному з останніх засідань Кабінет Міністрів України затвердив План заходів щодо реалізації основних принципів державної внутрішньої політики по деяким районам Донецької та Луганської областей. Одним з пунктів передбачено «відновлення діалогу між представниками різних соціальних культур та релігійних конфесій».

Михайло Погребинський відомий своїм критичним ставленням до подій Помаранчевої революції та Майдану. Як видно з його виступів, він вважає, що президент Порошенко – нелегітимний, оскільки у його опонентів (особливо Царьова) не було можливості брати участь у виборах. Погребинський стверджує, що Москва зробила помилку, коли визнала Порошенка і їй не слід було цього робити. А ще він вважає Віктора Медведчука – єдиною людиною в Україні, яка може встановити миттєву комунікацію між президентом України і президентом Російської Федерації для вирішення найважчих і гострих питань. І з часом, за словами Погребинського, його роль обов'язково буде оцінена в Україні.