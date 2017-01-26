В СБУ у Рівненській області підтвердили обшуки у священика УПЦ (МП)

Проте в СБУ до закінчення слідчих дій не коментують в рамках якого кримінального провадження проводились обшуки. Втім, як повідомляють представники духовенства УПЦ (МП), Віктор Земляний був організатором суперечливої Хресної ходи влітку 2016 року. Він є також організатором інших протестних акцій УПЦ (МП) проти переходу їх громад до УПЦ КП.

Зауважимо, що Віктор Земляний, настоятель Воскресенського храму УПЦ (МП) м. Острог Рівненської області, з 2015 року очолює «відділ по забезпеченню безпеки релігійних громад УПЦ», який розташовується у Рівному на вул.Лермонтова.

Земляний доволі часто дає інтерв‘ю російським ЗМІ, фігурує у фільмах російських телеканалів, перехід храмів з УПЦ (МП) до УПЦ КП називає захопленнями та війною "брата з братом" і є жорстким критиком змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості).