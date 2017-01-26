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В СБУ у Рівненській області підтвердили обшуки у священика УПЦ (МП)
27 січня 2017, 10:46 | Релігія і політика | 2 | | Код для блогу | |
Проте в СБУ до закінчення слідчих дій не коментують в рамках якого кримінального провадження проводились обшуки. Втім, як повідомляють представники духовенства УПЦ (МП), Віктор Земляний був організатором суперечливої Хресної ходи влітку 2016 року. Він є також організатором інших протестних акцій УПЦ (МП) проти переходу їх громад до УПЦ КП.
Зауважимо, що Віктор Земляний, настоятель Воскресенського храму УПЦ (МП) м. Острог Рівненської області, з 2015 року очолює «відділ по забезпеченню безпеки релігійних громад УПЦ», який розташовується у Рівному на вул.Лермонтова.
Земляний доволі часто дає інтерв‘ю російським ЗМІ, фігурує у фільмах російських телеканалів, перехід храмів з УПЦ (МП) до УПЦ КП називає захопленнями та війною "брата з братом" і є жорстким критиком змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості).
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- 27 січня 2017, 12:37| Коментувати коментар
Слава Богу, что СБУ начала обращать внимание на таких личностей как о.Виктор.. подробнее о нём см. http://risu.org.ua/article_print.php?id=63471&name=society_digest&_lang=ua&
- 27 січня 2017, 12:03| Коментувати коментар
Ох як наш держапарат бореться з Церквою...Воістину радянські часи....щоб це в наш час так відкрито йти проти Церкви.....Людина, яка йшла у мирній хресній ході, яка відстоює позицію Церкви в юридичній площині - сьогодні є об`єктом в СБУ....Прикро, що так відкрито і по-хамськи наша держава перетворюється в тирана, і причому виключно проти однієї конфесії....Але Бог їм Суддя.
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- 27 січня 2017, 12:37
Слава Богу, что СБУ начала обращать внимание на таких личностей как о.Виктор.. подробнее о нём см. http://risu.org.ua/article_print.php?id=63471&name=society_digest&_lang=ua& |
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