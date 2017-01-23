Трьох кримських мусульман, засуджених у справі Хізб ут-Тахрір, відправили по етапу

24 січня 2017, 11:00 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Трьох кримських політв'язнів, засуджених у справі Хізб ут-Тахрір, 23 січня вивезли з Ростова-на-Дону.

Про це написала активістка Яна Гончарова в своєму Facebook, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні в СІЗО-1 Ростова-на-Дону мені повідомили, що трьох кримських мусульман, засуджених у справі Хізб ут-Тахрір – Нурі Прімова, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова повезли етапом. Хоча українським консулам в п'ятницю прийшла відповідь, що всі на місці", – пише Гончарова.

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За її словами, в СІЗО залишився Руслан Зейтуллаев, який чекає перегляду справи.

Інформацію також підтвердив адвокат Еміль Курбедінов.

Чотирьох кримських мусульман затримали рівно два роки тому - 23 грудня 2015 року - в Криму.

Їх справу розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. 7 вересня їм оголосили вирок.

Згідно з рішенням суду, севастополець Руслан Зейтуллаев, якого російська влада назвала організатором осередку Хізб ут-Тахрір, був засуджений до семи років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов отримали по п'ять років виправної колонії також загального режиму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив Хізб ут-Тахрір в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Криму,Хізб-ут-Тахрір
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    • Vasya Shelelo | 24 січня 2017, 19:05

      Я належу ло МГКЄ у нас наприклад від угкц все більш по- людськи .Мілан Шашік дуже добрий єпископ.

    • Orest | 24 січня 2017, 17:58

      В наш час , все що стосується УПЦ - це справа путіна та рпц, так людей вчать по ТВ та ЗМІ. А тому в любих вчинка чи справах на покращення(чи збереження,чи відтворення) ситуації в діях УПЦ вбачають

    • Леонтій | 24 січня 2017, 14:58

      Что и следовало ожидать.

    • Оленка | 24 січня 2017, 14:31

      Давайте будемо чесними: якби Церква не вкладала кошторис у нормальне утримання стародавнiх церков, то пам'ятки архiтктури горiли б на порядок частiше, а то й просто руйнувалися б пiд плином часу.

    • Оленка | 24 січня 2017, 13:54

      Наразi катастрофу, що вiдбуваеться iз нашою державою, можна вмiняти в провину будь-кому та будь-чому, аби не владi. "Хто винен? Невiстка!"

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