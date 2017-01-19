Під Станицею священики РПЦ благословили бойовиків "ЛНР" на війну з Україною

Прочани з Санкт-Петербурга на чолі зі священиками храму преподобної Софії Суздальської Володимиром і Сергієм відвідали передові блокпости бойовиків "ЛНР". До складу «паломницької» делегації також увійшли російські найманці, які отримали серйозні поранення під час війни проти України у 2014 році, передає Depo.Донбас.

Візит священнослужителі приурочили до святкування Водохреща.

"Наша священна місія полягає в тому, щоб пройти по території "ДНР" і "ЛНР" з чудотворними іконами, які освятять землю Донбасу і захистять її від зазіхань зовнішніх ворогів, які бажають осквернити нашу святу землю і народ", - заявив єрей Володимир.

Він зазначив, що освячує бойовиків іконою Богородиці - "воскрешає Русь".

"Ікона благословляє на перемогу, благословляє на захист, благословляє на великі справи цієї молодої "республіки", - додав він.

Священики РПЦ відвідали позиції бойовиків "ЛНР" під Станицею, звідки вони обстрілюють як українських військових, так і мирне населення.