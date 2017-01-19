Під Станицею священики РПЦ благословили бойовиків "ЛНР" на війну з Україною

20 січня 2017, 10:31 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Прочани з Санкт-Петербурга на чолі зі священиками храму преподобної Софії Суздальської Володимиром і Сергієм відвідали передові блокпости бойовиків "ЛНР". До складу «паломницької» делегації також увійшли російські найманці, які отримали серйозні поранення під час війни проти України у 2014 році, передає Depo.Донбас.

ЛНР.jpg

Візит священнослужителі приурочили до святкування Водохреща.

"Наша священна місія полягає в тому, щоб пройти по території "ДНР" і "ЛНР" з чудотворними іконами, які освятять землю Донбасу і захистять її від зазіхань зовнішніх ворогів, які бажають осквернити нашу святу землю і народ", - заявив єрей Володимир.

Він зазначив, що освячує бойовиків іконою Богородиці - "воскрешає Русь".

"Ікона благословляє на перемогу, благословляє на захист, благословляє на великі справи цієї молодої "республіки", - додав він.

Священики РПЦ відвідали позиції бойовиків "ЛНР" під Станицею, звідки вони обстрілюють як українських військових, так і мирне населення.

 

Система Orphus
теги до статті:Російська агресія проти України,РПЦ,Тероризм
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Леонтій | 20 січня 2017, 11:36

      В листопаді 2015 р. в Умані був урочисто відкритий пам'ятник-монумент із вшанування ватажків та учасників Коліївщини. Його освятили представники УПЦ КП. Як відомо, це потужне народне повстання, що

    • Леонтій | 20 січня 2017, 09:31

      Р. S. І в цьому протистоянні й протидії зухвалій російській агресії та, при цьому, даючи тверезо-адекватну, об'єктивну й зважену оцінку і нинішній владі в Україні, і деяким - досить складним та

    • Леонтій | 19 січня 2017, 21:18

      Р. S. А ось тут, шановний троле Пан Валерій, щн один - і ДУЖЕ КРАСНОМОВНИЙ - факт і доказ, кому насправді слугує в Україні місцева філія "канонічно"-кривовлавної Московської Церкви!

    • Леонтій | 19 січня 2017, 21:02

      А от Вам, шановно Оленка, хочу тут дещо нагадати. Й, зокрема, як Ви перед тією новиною, де йшлося про спільну молитву в Запоріжжі, залишили дуже виразний і красномовний комент. Так от, там, захоплено

    • Леонтій | 19 січня 2017, 19:32

      КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?! Себто, хто б насправді не були ті КОНКРЕТНІ виконавці обох цих провокативно-вандальних акцій на цвинтарях Львівщини і Перемищини, ці їхні войовничо-ксенофобні дії, загалом, всуціль

    Популярні статті місяця