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Під Станицею священики РПЦ благословили бойовиків "ЛНР" на війну з Україною
20 січня 2017, 10:31 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Прочани з Санкт-Петербурга на чолі зі священиками храму преподобної Софії Суздальської Володимиром і Сергієм відвідали передові блокпости бойовиків "ЛНР". До складу «паломницької» делегації також увійшли російські найманці, які отримали серйозні поранення під час війни проти України у 2014 році, передає Depo.Донбас.
Візит священнослужителі приурочили до святкування Водохреща.
"Наша священна місія полягає в тому, щоб пройти по території "ДНР" і "ЛНР" з чудотворними іконами, які освятять землю Донбасу і захистять її від зазіхань зовнішніх ворогів, які бажають осквернити нашу святу землю і народ", - заявив єрей Володимир.
Він зазначив, що освячує бойовиків іконою Богородиці - "воскрешає Русь".
"Ікона благословляє на перемогу, благословляє на захист, благословляє на великі справи цієї молодої "республіки", - додав він.
Священики РПЦ відвідали позиції бойовиків "ЛНР" під Станицею, звідки вони обстрілюють як українських військових, так і мирне населення.
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