У Верховну Раду прийшли колядники

18 січня 2017, 11:40 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Верховну Раду прийшли колядники - дитячий хор «Цвітень» хору імені Г.Верьовки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як розповіли діти, вони вже заколядували в кабінеті Голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Прес-секретар спікера повідомив, що діти отримали у подарунок від Парубія цукерки та мандарини.

Дитячий колектив також виступ у прямому ефірі парламентського телеканалу «Рада».

 

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теги до статті:Андрій Парубій,ВРУ,Колядники
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