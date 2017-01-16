У Верховну Раду прийшли колядники

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«Виникаюча Церква» – народження діалогу

Зазвичай коли пишуть відгуки на книги, то намагаються переказати зміст, цитують «сильні» фрази, згадують «глибокі» пасажи. Але з текстом книги Романа Соловія «Феномен виникаючої Церкви», яка вийшла у видавництві «Дух і Літера», інша ситуація. Розмова, перш за все, має йти не стільки про зміст монографії, скільки про її актуальність, а також про її внесок у розвиток сучасного наукового дискурсу серед церковної та академічної спільноти.