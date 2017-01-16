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У Верховну Раду прийшли колядники
18 січня 2017, 11:40 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
У Верховну Раду прийшли колядники - дитячий хор «Цвітень» хору імені Г.Верьовки.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як розповіли діти, вони вже заколядували в кабінеті Голови Верховної Ради Андрія Парубія.
Прес-секретар спікера повідомив, що діти отримали у подарунок від Парубія цукерки та мандарини.
Дитячий колектив також виступ у прямому ефірі парламентського телеканалу «Рада».
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