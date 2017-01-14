Порошенко підтримує створення Української Автокефальної Церкви, - Леонід Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук разом із Ющенком та Кучмою часто зустрічаються із Петром Порошенком для обговорення тих чи інших питань Цього року чотири президенти теж зустрічалися і мова йшла про незалежність Української Церкви.

Про це Леонід Кравчук розповів на 112 каналі.

«Таким акцентованим питанням було питання української Церкви. Багато надходить листів, пропозицій, носять просто валізами документи, звернення громадян про те, що ми хочемо мати Соборну Українську Автокефальну Церкву», - заявив він.

За словами Кравчука, Порошенко підтримує ідею створення незалежної Церкви і свою позицію з цього питання він засвідчив раніше у промові біля пам’ятника князю Володимиру.

«Він цілком підтримує створення Української Автокефальної Церкви», - сказав Леонід Кравчук.