Порошенко підтримує створення Української Автокефальної Церкви, - Леонід Кравчук

16 січня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

leonid_kravchuk.jpg-dd.jpgПерший президент України Леонід Кравчук разом із Ющенком та Кучмою часто зустрічаються із Петром Порошенком для обговорення тих чи інших питань Цього року чотири президенти теж зустрічалися і мова йшла про незалежність Української Церкви.

Про це Леонід Кравчук розповів на 112 каналі.

«Таким акцентованим питанням було питання української Церкви. Багато надходить листів, пропозицій, носять просто валізами документи, звернення громадян про те, що ми хочемо мати Соборну Українську Автокефальну Церкву», - заявив він.

За словами Кравчука, Порошенко підтримує ідею створення незалежної Церкви і свою позицію з цього питання він засвідчив раніше у промові біля пам’ятника князю Володимиру.

«Він цілком підтримує створення Української Автокефальної Церкви», - сказав Леонід Кравчук.

 

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теги до статті:Єдина Помісна Православна Церква,Леонід Кравчук,Петро Порошенко
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    • Гриша Котенко | 16 січня 2017, 14:57

      а козлик ваня не сказав шо та буда яку він називає храмом там знаходиться незаконно і якшо це було в раші то його давно знесли і ваню поперли під зад

    • Roman Kalinin | 16 січня 2017, 11:41

      А від коли всі так розпереживались за католицькі та мусульманські общини на непідконтрольних територіях? Чому ж так не "переживають" коли на мирній території закликають до насилля проти

    • Пан Валерій | 16 січня 2017, 11:11

      Дотепна назва. Навіть не наважуюсь спитати - а які потреби стосовно прапору можуть виникнути у солдатів?

    • b111 | 16 січня 2017, 09:10

      Можливо в вас проблеми не з орфографією,а якраз в бухлі й закусці(кухоль,розсольник) (Що в тверезого в голові,то в п*яного на язику)І в такі п*яні бредні вірять тільки прокацапські манкурти.

    • Pavel Kovalchuk | 15 січня 2017, 23:13

      О, Ви такий дотепний, це була орфографічна помилка, але суті вона не міняє, самозванець він усюди самозванець. А ця зустріч в черговий раз доводить, що КП -це політична партія, яка займається

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