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Порошенко підтримує створення Української Автокефальної Церкви, - Леонід Кравчук
16 січня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Перший президент України Леонід Кравчук разом із Ющенком та Кучмою часто зустрічаються із Петром Порошенком для обговорення тих чи інших питань Цього року чотири президенти теж зустрічалися і мова йшла про незалежність Української Церкви.
Про це Леонід Кравчук розповів на 112 каналі.
«Таким акцентованим питанням було питання української Церкви. Багато надходить листів, пропозицій, носять просто валізами документи, звернення громадян про те, що ми хочемо мати Соборну Українську Автокефальну Церкву», - заявив він.
За словами Кравчука, Порошенко підтримує ідею створення незалежної Церкви і свою позицію з цього питання він засвідчив раніше у промові біля пам’ятника князю Володимиру.
«Він цілком підтримує створення Української Автокефальної Церкви», - сказав Леонід Кравчук.
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- 16 січня 2017, 14:57
а козлик ваня не сказав шо та буда яку він називає храмом там знаходиться незаконно і якшо це було в раші то його давно знесли і ваню поперли під зад |
- 16 січня 2017, 11:41
А від коли всі так розпереживались за католицькі та мусульманські общини на непідконтрольних територіях? Чому ж так не "переживають" коли на мирній території закликають до насилля проти |
- 16 січня 2017, 11:11
Дотепна назва. Навіть не наважуюсь спитати - а які потреби стосовно прапору можуть виникнути у солдатів? |
- 16 січня 2017, 09:10
Можливо в вас проблеми не з орфографією,а якраз в бухлі й закусці(кухоль,розсольник) (Що в тверезого в голові,то в п*яного на язику)І в такі п*яні бредні вірять тільки прокацапські манкурти. |
- 15 січня 2017, 23:13
О, Ви такий дотепний, це була орфографічна помилка, але суті вона не міняє, самозванець він усюди самозванець. А ця зустріч в черговий раз доводить, що КП -це політична партія, яка займається |
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